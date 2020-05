Kolonne aus 100 Fahrzeugen – Busse wollen wieder rollen

Stuttgart.Mit einer Kolonne von mehr als 100 Bussen haben sich die Busunternehmer Baden-Württembergs am Mittwoch dafür eingesetzt, wieder fahren zu dürfen. Die Unternehmen schlossen sich damit dem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto „Busunternehmen jetzt retten“ an. In Stuttgart versammelten sich die Fahrer und Unternehmer auf dem Karlsplatz. „Die Botschaft ist zunächst ganz klar ein Dank an die Politik“, sagte Ulrike Schäfer, Sprecherin des baden-württembergischen Busverbands (WBO). Immerhin sei Baden-Württemberg das erste Bundesland, das die Branche mit 240 Millionen Euro finanzieller Hilfen stütze. Wermutstropfen: Während die Busse in anderen Bundesländern schon wieder fahren dürfen, wurde das Busreiseverbot im Südwesten vom 5. auf den 14. Juni verlängert. lsw

