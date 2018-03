Kommission nach Kretschmanns Wunsch

Anzeige

Stuttgart.Die Landesstiftung Baden-Württemberg lässt eine Expertenkommission danach suchen, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden kann. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit“, begrüßte Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Beschluss des Aufsichtsrates. Trotz guter wirtschaftlicher Lage gebe es Verunsicherung und Angst vor dem Abstieg. Kretschmann: „Wir brauchen dafür intelligente Antworten.“

Vorsitzender der Kommission mit dem Titel „Sicherheit im Wandel“ ist der frühere Grünen-Politiker Ralf Fücks, Mitglieder sind die Oberbürgermeister Gunter Czisch aus Ulm (CDU) und der Tübinger Boris Palmer (Grüne). Neben zahlreichen Wissenschaftlern zählen zu den 14 Experten auch Tanja Rückert, die beim Softwarekonzern SAP den Bereich Internet der Dinge leitet, und IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger.

Kretschmann ist überzeugt, dass sich der Einsatz von 300 000 Euro lohnt: „Das ist die richtige Kommission zur richtigen Zeit.“ Fücks will mit dem Abschlussbericht konkrete Empfehlungen formulieren, die helfen den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Die Politik müsse dafür sorgen, dass alle Menschen mit dem Wandel durch Digitalisierung und Migration Schritt halten könnten. Der Aufsichtsrat der Stiftung hat nochmals 6,8 Millionen Euro Fördermittel für das laufende Jahr bewilligt. Eine Million fließt in ein Nachfolgeprojekt zur Studie über die „Geschichte der Landesministerien in der Zeit des Nationalsozialismus“. Eine weitere Million steht für eine Untersuchung der Alltagserfahrungen von Jugendlichen mit Behinderung zur Verfügung. Zusammen mit den Projekten, die bereits im letzten Herbst beschlossen wurden, stellt die Landesstiftung in diesem Jahr 41,6 Millionen Euro für die Bereiche Forschung, Bildung und Gesellschaft zur Verfügung.