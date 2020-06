Kommunen erhalten Anreiz

Stuttgart.Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will mit einer Wiedervermietungsprämie den Wohnungsmarkt ankurbeln. Die Regelung gilt ab 1. Juli und beinhaltet, dass Kommunen vom Land Geld erhalten, wenn sie nachweisen können, dass sie durch eine Beratung oder Vermittlung dazu beigetragen haben, dass Wohnraum vermietet worden ist.

Das Land zahlt an Städte und Gemeinden im Südwesten pro vermietetem Objekt eine Prämie in Höhe von zwei Nettokaltmieten. Pro wieder vermieteter Wohnung ist die Prämie allerdings auf 2000 Euro gedeckelt. Insgesamt plant Hoffmeister-Kraut für die Wiedervermietungsprämie ein Fördervolumen von 400 000 Euro ein. „Mit unserem Prämienmodell wollen wir die Kommunen ermutigen, sich in diesem Bereich noch stärker zu engagieren, damit vorhandene Wohnraumpotenziale nicht ungenutzt bleiben“, sagte Hoffmeister-Kraut dieser Redaktion. Das Programm ist ein Baustein der Wohnraumoffensive des Landes.

Anträge für die Wiedervermietungsprämie können ab 1. Juli bei der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH gestellt werden. mis

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.06.2020