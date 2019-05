Kommunen sollen entlastet werden

Wiesbaden.Das Land Hessen will die Kommunen von Ausgaben über rund 400 Millionen Euro entlasten. Es handelt sich um die vor Jahren zugunsten der Finanzierung der neuen Bundesländer erhöhte Umlage ihrer Gewerbesteuereinnahmen, die Städte und Gemeinden bislang an das Land abführen mussten.

Diese Abgabe soll ab dem kommenden Jahr wegfallen, wie Finanzminister Thomas Schäfer und die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen, Michael Boddenberg (CDU) und Mathias Wagner (Grüne), am Dienstag in Wiesbaden bekanntgaben. Allerdings lösten sie mit der frohen Botschaft bei den Kommunen selbst nicht nur Dankbarkeit aus. Die unter dem Motto „Starke Heimat Hessen“ präsentierte Entlastung ist nämlich mit einigen Auflagen verbunden, die den Kommunen nicht so recht schmecken wollen. So soll nur ein Viertel der eingesparten 400 Millionen Euro zur freien Verfügung bei den Städten und Gemeinden verbleiben. Die Hälfte des Geldes, also rund 200 Millionen, sollen zweckgebunden für konkrete Aufgaben verwendet werden. Dazu gehören zum Beispiel ein Ausbau der Kinderbetreuung, mehr Investitionen in Krankenhäuser oder die Einstellung von Verwaltungskräften in den Schulen.

Für diese Maßnahmen wird nach dem Willen der schwarz-grünen Koalition eine sogenannte „Heimatumlage“ eingeführt, für die ein Teil der wegfallenden Gewerbesteuerumlage weitergezahlt werden muss. Schäfer und die beiden Fraktionschefs betonten aber, auch dieses Geld solle vollständig wieder bei den Kommunen landen. Der Städte- und Gemeindebund sieht die Regelung dennoch kritisch. Geschäftsführer Karl-Christian Schelzke nannte es fraglich, warum für den unbestrittenen Finanzbedarf dieser Vorhaben „keine originären Landesmittel, sondern eine Umverteilung der ohnehin den Kommunen zustehenden Steuermittel erfolgen soll“.

Erneut zur Kasse gebeten

Nicht weniger umstritten ist die Verwendung des restlichen Viertels der bisher für den Aufbau Ost gezahlten Gelder. Diese rund 100 Millionen Euro sollen nämlich in den Kommunalen Finanzausgleich fließen. Das bedeutet, dass Städte mit besonders hohen Gewerbesteuereinnahmen Teile davon an die finanzschwächeren Kommunen abgeben müssen. Gerade Kommunen wie Frankfurt, Eschborn und Neu-Isenburg, die am höchsten in den Topf für die Osthilfe einzahlten, werden dabei erneut zur Kasse gebeten, diesmal aber für die Nachbarkommunen in Hessen selbst.

Der Präsident des Hessischen Städtetags, Uwe Becker (CDU), kritisierte auch, der Finanzminister entziehe das Geld jenen Zentren, „die es im Moment am dringendsten brauchen: für neue Wohnungen, für die ökologische Verkehrswende, für eine wachsende Zahl von Kindern in Schulen, Kindergärten und Krippen“. Becker, auch Frankfurter Stadtkämmerer, fügte hinzu: „Meine Heimat Rhein/Main wird durch Schäfers Heimatumlage nicht gestärkt, sie wird finanziell geschwächt.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.05.2019