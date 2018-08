Kommunen wollen mehr Geld

Anzeige

Wiesbaden.„Wer die Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen.“ Dem alten Grundsatz muss nach Ansicht der Kommunen in Hessen wieder mehr Geltung verschafft werden. Der Hessische Städtetag, der Landkreistag sowie der Städte- und Gemeindebund haben sich auf einen Katalog von 17 Forderungen zur Landtagswahl am 28. Oktober verständigt, die vor allem auf mehr Geld für die Kommunen bei Kinderbetreuung, Wohnungsbau, Integration der Flüchtlinge, Digitalisierung der Schulen und Sicherheit vor Ort sowie anderen ihnen übertragenen Aufgaben hinauslaufen. Aber auch die Anliegen der Kommunen, die nichts mit Geld zu tun haben, sind nicht ohne. So soll das Land für mehr Rechtssicherheit bei verkaufsoffenen Sonntagen sorgen und nicht immer mehr kommunale Entscheidungen auf Volksabstimmungen verlagern.

Obwohl die fünf kreisfreien und 418 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die 21 Landkreise in Hessen auf drei verschiedene Spitzenverbände verteilt sind, haben sie sich – zudem auch parteiübergreifend – auf die Forderungen an die künftige Landesregierung und die sie tragenden Landtagsfraktionen geeinigt. Der Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) forderte als Vertreter des Städte- und Gemeindebunds, dass Land und Kommunen künftig „auf Augenhöhe“ miteinander umgehen sollten. Vor allem bei der Kinderbetreuung müsse sich das Land stärker engagieren.

Finanzielles Fundament stärken

Der Frankfurter Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) verlangte als Präsident des Hessischen Städtetags, dass die künftige Landesregierung „das finanzielle Fundament der Kommunen weiter stärkt“. Die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur seien nur mit zusätzlichen Mitteln von Land und Bund möglich. Der Fuldaer Landrat und Präsident des Landkreistags, Bernd Woide (CDU), verlangte explizit eine Stärkung des sogenannten Konnexitätsprinzips – nach dem Motto „wer bestellt, der bezahlt“. Alle drei Kommunalvertreter bescheinigten der schwarz-grünen Koalition, etwa mit dem Kommunalen Schutzschirm und der Hessenkasse kommunalfreundlich gehandelt zu haben. Trotz alledem seien zusätzliche Gelder erforderlich, um alle Aufgaben erfüllen zu können. Baaß sagte, es könne nicht angehen, dass das Land den Kommunen Mittel kürze und dann noch Dank erwarte, wenn es einen Teil davon doch wieder zurückgebe.