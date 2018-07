„Kompass“ für mehr Sicherheit

Anzeige

Darmstadt.Für das hessische Projekt zur Kriminalitätsprävention in Kommunen „Kompass“ werden landesweit rund 50 Polizeibeamte eingesetzt. Jedes der sieben Polizeipräsidien und die Geschäftsstelle beim Landeskriminalamt (LKA) bekämen je zwei Stellen, berichtete Innenminister Peter Beuth (CDU) gestern in Darmstadt. Zudem würden 30 neue Schutzmänner vor Ort in den Kommunen eingesetzt. Beim LKA werde es außerdem einen Sicherheitsberater für das Thema Architektur geben, der die Kommunen unterstützen könne, sagte Landespolizeipräsident Udo Münch. Vertreter von 26 südhessischen Kommunen waren zu der ersten von zehn Informationsveranstaltung gekommen.

Ziel der Initiative ist es, im Netzwerk von Polizei, Kommunen und Bürgern die Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl zu verbessern. „Alle Kommunen sollen beratend unterstützt werden, egal wo sie stehen“, sagte Münch. „Es geht nicht darum, Hunderttausende für Sicherheit auszugeben, sondern um die kleinen Dinge.“ Dazu gehörten beispielsweise Sicherheitsberatung, die Beseitigung von Angsträumen, Videoüberwachung, freiwilliger Polizeidienst sowie die Beleuchtung und Müllbeseitigung in gemiedenen Ecken. Interessierte Kommunen können sich bei ihrem Polizeipräsidium bewerben, wenn sie bei „Kompass“ mitmachen wollen. lhe