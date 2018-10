Komplettumbau der Schulverwaltung

Stuttgart.Nach einer langen Vorlaufzeit hat die grün-schwarze Regierung eine tiefgreifende Reform der Kultusverwaltung auf den Weg gebracht. Wenn der Landtag die erforderlichen Gesetze geändert hat, sollen bereits zum 1. Januar 2019 die zwei geplanten neuen Institute an den Start gehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begründete die Reform mit dem Absacken der baden-württembergischen Schüler in Bildungsvergleichen: „Die Ergebnisse der einschlägigen Studien schreiben uns einen klaren Handlungsbedarf ins Pflichtenheft.“

Eisenmanns Organisationsreform

Als „Komplettumbau der Kultusverwaltung“ beschreibt Ministerin Susanne Eisenmann (CDU, Bild) die von ihr aufgelegte Organisationsreform. Ziel sei eine „bessere Schul- und Unterrichtsqualität“. Man stelle mit dem Qualitätskonzept die Weichen, „um die Bildungschancen für die Schüler auf lange Sicht zu steigern“, ergänzt Kretschmann. Er zählt die Studien auf, bei denen die Schüler aus dem Südwesten zuletzt nur noch im Mittelfeld gelandet sind. Baden-Württemberg habe sich „zu lange auf früheren Erfolgen ausgeruht, obwohl sich der Rückfall bei den Schulleistungsstudien bereits abzuzeichnen begann“.

Ausbildung wird gebündelt

Im neuen Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) will Eisenmann die Aus- und Fortbildung für die Lehrer an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen bündeln. Das ZSL ist künftig auch für die Entwicklung von neuen Bildungsplänen zuständig. Dafür müssen die Staatlichen Schulämter ihre Zuständigkeit für die Lehrerfortbildung abgeben. Auch das Ministerium wird Kompetenzen und Personal verlieren. 195 Mitarbeiter sind für das ZSL vorgesehen. Schulämter und Regierungspräsidien bleiben für die Schulaufsicht zuständig. Eisenmann verspricht sich von der Trennung eine Stärkung der Aufsicht.

Institut für Bildungsanalysen

Eine Art Frühwarnsystem will Eisenmann mit dem neuen Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) aufbauen. Dort sollen Daten zum aktuellen Stand der Bildung gesammelt und neue Konzepte auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt werden. „Wir haben die letzten zehn, zwölf Jahre manches verschlafen“, räumt die CDU-Politikerin ein.

Mehr Personal

Auf 9,3 Millionen Euro veranschlagt das Kultusministerium die Kosten allein im nächsten Jahr. Davon sind 5,7 Millionen für die Schaffung von 58 neuen Stellen auf der Führungsebene der beiden Institute notwendig. Schrittweise sollen dafür in den nächsten Jahren andere Stellen abgebaut werden, die in der übrigen Kultusverwaltung frei werden. Eisenmann: „Im Wesentlichen ist diese Reform kostenneutral.“ Die Lehrergewerkschaft GEW kritisiert, dass im Blick auf die Reform derzeit in der Schulverwaltung viele Stellen nicht besetzt werden, etwa bei den Schulräten. Man könne doch nicht im Juli Stellen ausschreiben, deren Profil sich im Oktober wieder ändere, verteidigt sich Eisenmann.

Schlechte Stimmung

In der Kultusverwaltung sorgt die Mammutreform für schlechte Stimmung. „Etwa 2000 Personen bekommen einen neuen Arbeitsplatz, noch weiß niemand, wo und was sie dort machen sollen“, kritisiert GEW-Landeschefin Doro Moritz. Sie glaubt, dass sich der Umbau Jahre hinziehen wird. Eisenmann verweist auf die Erfahrungen in anderen Ländern. Auf ein konkretes Datum für den Vollzug lässt sie sich gestern nicht festlegen. Schon mehrfach war die Entscheidung des Ministerrats verschoben worden.

Weitere Punkte

Der Umbau der Verwaltung allein reicht für Eisenmann nicht, damit die Schüler wieder besser werden. Sie verweist auf bereits eingeleitete Verbesserungen in den Grund- und Realschulen sowie der gymnasialen Oberstufe. Weitere Punkte seien die Stärkung der Schulleiter und Vorgaben für die Rechtschreibung. (Bild: dpa)

