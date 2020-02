Konflikt nicht Natur überlassen

Wiesbaden.Die Zukunft der Schaf- und Ziegenhaltung auf hessischen Weiden wird nicht nur von Wölfen bedroht. Das wurde am Mittwoch bei einer Debatte im Wiesbadener Landtag deutlich, die eine finanzielle Unterstützung der Weidetierhalter zum Ziel hatte. Dabei zeichnete sich eine breite Mehrheit für das Vorhaben der schwarz-grünen Koalition ab, dafür noch in diesem Jahr eine Million Euro bereitzustellen.

Die Summe für die Weidetierprämie ist bereits im Landeshaushalt 2020 enthalten, den die Abgeordneten ebenfalls gestern verabschiedeten. Die passenderweise auch für Umwelt zuständige Agrarministerin Priska Hinz (Grüne) verwies auf die wirtschaftliche Existenznot der betroffenen Tierhalter, die sie vor allem auf die niedrigen Preise für Fleisch und Wolle zurückführte. Dabei leiste doch gerade die Schaf- und Ziegenhaltung einen wesentlichen Beitrag für Naturschutz, Landschaftspflege und den Erhalt der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen. Eigentlich sei Hilfe für die Betroffenen ja Sache des Bundes und der Europäischen Union, räumte die Ministerin ein.

Zweifel bei SPD und Linke

Nachdem aber hessische Vorstöße dafür bislang sowohl in Berlin als auch in Brüssel auf taube Ohren stießen, springe jetzt erst einmal das Land ein, wie es bereits Sachsen und Thüringen getan haben. Ob die eine Million Euro ausreichen werden, um den Weidetierhaltern wirksam zu helfen, zogen vor allem SPD und Linke in Zweifel.

Weil das Vorhaben aber zumindest in die richtige Richtung gehe, signalisierten sie ebenso wie die gleichfalls oppositionelle FDP Zustimmung zu dem Antrag der Regierungsfraktionen CDU und Grüne. Allerdings müsse sich erst noch zeigen, wie hoch die Prämie im Einzelfall ausfalle.

Die Linke Heidemarie Scheuch-Paschkewitz nannte 30 Euro pro Tier und Jahr erforderlich. Angesichts der Zahlen von Schafen und Ziegen in Hessen wären dafür aber 5,6 Millionen Euro nötig, rechnete sie vor. Der SPD-Politiker Heinz Lotz nannte die nur eine Million im Haushalt „reine Symbolpolitik“. Hinz sagte, die Prämie solle pro Tier und nicht nach der Fläche des Weidelands bemessen werden, so dass beispielsweise auch Wanderschäfer davon profitieren könnten.

Reales Problem für Tierhalter

Bei der Frage, ob Geld allein die Probleme lösen werde, kam dann erwartungsgemäß auch der Wolf ins Spiel. Die FDP-Abgeordnete Wiebke Knell warf der Landesregierung „Wolfsromantik“ vor und forderte, Wölfe ins Jagdrecht aufzunehmen. Gerhard Schenk von der AfD nannte den Wolf vor allem in Nordhessen ein reales Problem für die Tierhalter und ihren Bestand. Kürzlich habe er einen Bauern besucht, dessen Kalb von einem Wolf gerissen wurde. Und weil das Muttertier deshalb total verwirrt war, habe es noch notgeschlachtet werden müssen.

Die CDU-Parlamentarierin Lena Arnoldt wandte sich gegen die Aussage „Wolfsschutz kontra Artenschutz“, weil auch der Schutz des Wolfs Artenschutz sei. Sie räumte aber ein, dass man den Konflikt nicht einfach der Natur überlassen könne. Umweltministerin Hinz beschwichtigte, in diesem Jahr seien in Hessen mehr Wölfe von Autos überfahren und getötet worden, als es Meldungen von der Sichtung freilebender Wölfe in der Natur gab. Und derzeit gebe es nur einen einzigen Wolf, bei dem die Vermutung bestehe, er könnte sich in diesem Bundesland ansiedeln.

Prekäre wirtschaftliche Lage

Im Antrag von CDU und Grünen heißt es, die hessische Weidetierprämie solle gezahlt werden, bis der Bund eine einheitliche Prämie einführe. Hinz sagte, dies hätten bereits 22 EU-Mitgliedstaaten getan. In der Landtagsdebatte wurde immer wieder an die Demonstration mehrerer Hundert Schaf- und Ziegenhalter Mitte Januar in Wiesbaden erinnert, die damit auf ihre prekäre wirtschaftliche Lage und die Gefahren durch Wölfe aufmerksam machen wollten. Am Mittwoch begrüßte der Hessische Verband für Schafzucht die Weidetierprämie. Sie sei eine gerechte Entlohnung für gesellschaftliche Leistungen und diene der wirtschaftlichen Sicherung. Mit der Wolfsansiedlung solle man das nicht vermischen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.02.2020