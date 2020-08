Konsequenzen verlangt

Hanau.Angehörige der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau haben vor einer geplanten Demonstration an diesem Samstag konkrete Konsequenzen aus der Tat gefordert. Nötig seien etwa strengere Waffenkontrollen und ein entschiedener Kampf gegen rassistische Tendenzen an Schulen, sagte Serpil Unvar, die Mutter eines der Getöteten, am Freitag in Hanau. „Unsere Kinder dürfen nicht umsonst gestorben sein.“

Zu der Demonstration hatte die „Initiative 19. Februar“ unter dem Motto „Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen“ aufgerufen. Dazu werden rund 3000 Teilnehmer erwartet, die Polizei schließt aber auch nicht aus, dass es bis zu 5000 werden könnten.

Am 19. Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, bevor er vermutlich seine Mutter und sich selbst tötete. Zuvor hatte der Mann Pamphlete mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht. lhe

