„Konservativer, als ich je werden will“

Anzeige

Im persönlichen Teil der Rede erinnert Fischer Kretschmann an die gemeinsamen Kämpfe bei den Grünen. „Das ging bis an die Grenze der Erschöpfung“, sagt er. Aber es habe sich doch gelohnt: „Du hast Dich durchgesetzt und mit Deinem Dickschädel die Partei mitgenommen.“

Fast vergessen hätten die Party-Organisatoren dagegen Vizeregierungschef Thomas Strobl von der CDU. Die erste Einladung musste korrigiert werden, weil der Chef des Koalitionspartners fehlte. Und gestern übergeht Staatsrätin Gisela Erler Strobl in ihren mündlichen Programmhinweisen noch einmal. Doch der lässt sich nichts anmerken, zumal der als Geschenk gedachte Mispelbaum längst an Ort und Stelle ist. Mispeln seien wie Kretschmann „aus einem besonderen Holz“. Finanzministerin Edith Sitzmann darf für die Grünen aus dem Südwesten daran erinnern, was man mit Kretschmann zusammen erreicht hat von den fünf Prozent beim Einzug in den Landtag 1980 bis zu den 30 Prozent 2016. Dann zitiert sie ein paar Sprüche des Jubilars. Auch die Abwandlung des Satzes, mit dem er vor fünf Jahren noch eine offizielle Feier abgelehnt hat. „Geburtstag hat jede Kuh“, hieß das damals. Jetzt gibt es den Zusatz „nur 70 wird sie nicht“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.05.2018