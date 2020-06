Kontaktsport erlaubt

Stuttgart.Ab 1. Juli darf in Baden-Württemberg Fußball, Handball, Basketball oder Volleyball wieder ohne die bisherigen Abstandsregeln gespielt werden. Dann ist grundsätzlich der Trainings- und Wettkampfbetrieb in Mannschafts- und Kontaktsportarten wie Ringen oder Judo wieder möglich, wie das Kultus- und Sportministerium am Donnerstag mitteilte.

Der Corona-Verordnung Sport zufolge „darf von der Abstandsregel abgewichen werden, sofern das die für die Sportart üblichen Sport-, Spiel- und Übungssituationen erfordern“. Die Trainingsgruppen sollen maximal 20 Personen umfassen. Außerhalb des Spielbetriebs gelten Abstandsgebote. Auch Wettkämpfe dürfen in Sportarten mit Körperkontakt wieder ausgetragen werden –mit maximal 100 Sportlerinnen und Sportlern pro Wettbewerb.

Auch in Rheinland-Pfalz ist die nächste Stufe der Lockerungen in Kraft getreten: In Gruppen von bis zu zehn Menschen sind Training und Wettkämpfe wieder zulässig; dies gilt auch für sogenannte Kontaktsportarten. lsw/lrs

