Kooperation mit Israel

Stuttgart/Tel Aviv.Für innovative Ideen und Projekte sollen Firmen aus dem Südwesten künftig leichter Kontakte zu möglichen Partnern in Israel knüpfen können. Anfang Oktober hat eine eigene Wirtschaftsrepräsentanz des Landes Baden-Württemberg die Arbeit in Tel Aviv aufgenommen. Am Montag wurde sie auch offiziell eröffnet, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Innovations-Scoutin

„Als ein weltweit führender Hightech-Standort kann Israel der baden-württembergischen Wirtschaft wichtige Impulse geben“, sagte Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Es gehe nicht nur darum, eine Anlaufstelle für Unternehmen zu haben, sondern auch Trends und Innovationen in Israel frühzeitig zu entdecken. Neben dem Repräsentanten werde daher auch eine Innovations-Scoutin für Baden-Württemberg in Israel tätig sein.

Früheren Angaben zufolge ist das Projekt zunächst auf zwei Jahre angelegt und kostet für diesen Zeitraum gut 174 000 Euro. Es ist nicht die erste Anlaufstelle dieser Art. Baden-Württemberg betreibt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bereits sieben weiterer solcher Anlaufstellen – in Äthiopien, Brasilien, China, Japan, Südafrika, Indien und den USA. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.10.2020