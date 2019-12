Krähen erlaubt – Hühnerhalter siegt vor Gericht

Koblenz/Diez.Hühner gackern, der Hahn kräht – muss das der Nachbar aushalten? Ja, wenn die Tierhaltung auf dem konkreten Grundstück ortsüblich ist, entschied das Landgericht Koblenz. In dem Fall ging es um einen Streit in einem 250-Seelen-Dorf in Rheinland-Pfalz. Eine Anwohnerin hatte gegen einen Nachbarn geklagt, der etwa 25 Hühner und einen Hahn hielt. Die Klägerin störten das Krähen am Morgen und die sonstigen Geräusche der Tiere. Sie forderte, dass Hühner und Hahn entfernt werden. Der Beklagte argumentierte, das Dorf sei ländlich geprägt und die Geräusche dort üblich. Dieser Argumentation folgte das Gericht und verwies auf die Duldungspflicht. Demnach muss eine Beeinträchtigung hingenommen werden, wenn diese durch die ortsübliche Nutzung eines Grundstücks entsteht. dpa

