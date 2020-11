Kraftakt eines Finanzministers

Wiesbaden.Michael Boddenberg ist nicht zu beneiden. Seitdem der CDU-Politiker am 31. März das Amt des hessischen Finanzministers nach dem plötzlichen Tod des Vorgängers Thomas Schäfer übernommen hat, ist er sieben Tage in der Woche mit den Folgen der Corona-Pandemie beschäftigt. Bis 2024 entgehen dem Land durch die vom Virus ausgelöste Wirtschaftskrise mehr als neun Milliarden Euro allein an Steuereinnahmen. Die Ausgaben können natürlich nicht im selben Maß heruntergefahren werden – im Gegenteil entstehen für das Gesundheitswesen oder notleidende Betriebe hohe zusätzliche Kosten. Nach dem Sondervermögen zur Finanzierung des Ungleichgewichts hat Boddenberg am Montag zum ersten Mal auch einen regulären Haushalt vorgelegt, für 2021.

Mit ihm und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 will er einen Kraftakt stemmen: „Beherzt investieren und besonnen haushalten“, nennt der Minister als oberste Ziele. Zum einen sollen schon im kommenden Jahr mit einer ersten Tilgungsrate der Schulden für das zwölf Milliarden Euro umfassende Sondervermögen begonnen und binnen vier Jahren – der Krise zum Trotz – wieder eine schwarze Null ohne Neuverschuldung erreicht werden. Zum anderen will er sowohl den Mehrbedarf zur Pandemiebewältigung, aber auch andere notwendige Zukunftsinvestitionen etwa für mehr Lehrer, Polizisten sowie in Hochschulen und Justiz sichern. „Das ist für einen Finanzminister nahe dran an der Quadratur des Kreises“, seufzt Boddenberg.

Genaue Kosten noch unklar

Hinzu kommt, dass die mit den Kontaktbeschränkungen verbundene Schließung vieler Einrichtungen im November Kosten verursacht, deren Höhe noch nicht abzuschätzen ist und in dem jetzt vorgelegten Haushalt noch gar nicht berücksichtigt werden konnten. Dennoch ist Boddenberg nach wie vor zuversichtlich, die zwölf Milliarden Euro an Kreditermächtigungen nicht in vollem Umfang in Anspruch nehmen zu müssen. So sind bis Ende 2023 zwar fünf Milliarden Euro für den Ausgleich der Steuermindereinnahmen eingeplant, bislang hofft er aber, dass es real eine niedrigere Summe wird. Die Nettokreditaufnahme für dieses Jahr veranschlagt Boddenberg mit knapp 1,7 Milliarden, im Haushalt 2021 ist mit 840 Millionen nur noch etwa die Hälfte davon vorgesehen, im übernächsten Jahr 300 und 2023 noch 150 Millionen, 2024 dann null.

Die Einnahmen sollen wieder steigen, bis 2024 im Schnitt um 4,4 Prozent. Das Wachstum der Ausgaben ist im selben Zeitraum nur mit einem Plus von 1,8 Prozent veranschlagt. Einschnitte bei den Ausgaben hat Boddenberg gleichwohl weder im Haushalt 2021 noch bei der mittelfristigen Finanzplanung für die nächsten vier Jahre eingeplant. „Wir können und wollen der Krise nicht hinterhersparen“, betont er. Das würde es nach seiner festen Überzeugung schlimmer und nicht besser machen. Obwohl die neun Milliarden Mindereinnahmen bis 2024 rund 80 Prozent der Personalausgaben eines Jahres entsprechen, ist kein Stellenabbau vorgesehen.

Es bleibt vielmehr sogar dabei, dass im kommenden Jahr Geld für rund 1000 zusätzliche Stellen an den Schulen – vor allem Lehrer und Sozialpädagogen – reserviert ist. Hinzu kommen 60 Professorenstellen im Hochschulpakt sowie 20 weitere im Bereich Künstliche Intelligenz, weitere Millionen für Straßenbau, Digitalisierung und Klimaschutz, 250 neue Stellen im Polizeivollzugsdienst, 50 bei der Justiz und 100 in der Finanzverwaltung allein für die Umsetzung der umfassenden Grundsteuerreform.

Komplett aufbrauchen will Boddenberg laut mittelfristiger Finanzplanung aber die Konjunkturrücklage des Landes und auch Geld aus der allgemeinen Rücklage entnehmen – zusammen 600 Millionen. Auch der Posten globalen Minderausgaben in Höhe von 450 Millionen Euro wird aufgelöst. Den Haushalt will Boddenberg nächste Woche im Landtag einbringen, verabschiedet werden soll er im Februar 2021.

