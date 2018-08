Kraniche kehren aus dem Süden zurück

Wetzlar/Mainz.Der Frühling nähert sich, und Vogelfreunde in Hessen und Rheinland-Pfalz können sich auf ein Naturschauspiel am Himmel freuen: Experten erwarten die Rückkehr Tausender Kraniche. „Ab nächster Woche kann es wieder Massenflugtage geben“, sagte der Biologe Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund (Nabu) Hessen in Wetzlar. „Schon seit Januar sind an wärmeren Tagen Kraniche aus dem Süden

...