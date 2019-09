Kretschmann auf Rekordkurs

Stuttgart.Winfried Kretschmann bemüht ein Bild, das er schon vor acht Jahren in die politische Debatte eingeführt hat. „Wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn er fliegt“, sagte er vor der Landtagswahl 2011. An diesem Donnerstag hat der Grünen-Regierungschef den Satz von damals wiederholt, um den Erfolg der jüngsten Umfrage zu genießen und gleichzeitig die Mahnung an die eigene Partei loszuwerden, jetzt nicht abzuheben. Denn noch nie in ihrer 40-jährigen Geschichte haben die Grünen zuvor in einer landesweiten Umfrage 38 Prozent erreicht. Die Anhänger fast aller Parteien befürworten mehrheitlich, dass Kretschmann noch einmal antritt.

Auch die Reaktion der CDU spricht Bände. Eine Bewertung des niederschmetternden Ergebnisses von 26 Prozent samt eines – ebenfalls historischen – Abstandes von zwölf Prozentpunkten zu den Grünen hat sich Generalsekretär Manuel Hagel erst nach Stunden abgerungen. Er gibt sich kämpferisch: „Die CDU ist aus einem Holz geschnitzt, dass sie solche Zahlen nicht erstarren lassen.“ Mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann habe man „alle Chancen“. Von Eisenmann selbst gibt es zunächst kein Wort zu diesem Rückschlag, ebenso wenig von CDU-Landeschef Thomas Strobl. Im März, bei der letzten vergleichbaren Umfrage, lagen die Christdemokraten mit 28 zu 32 Prozent deutlich näher am Koalitionspartner. Damals galt noch Strobl als Herausforderer.

SPD einstellig

Die größten Verluste muss die SPD hinnehmen, die im Vergleich zum Frühjahr von zwölf auf acht Prozent abrutscht. „Das Umfrageergebnis schmerzt uns, es schmerzt uns sehr“, erklärt Landeschef Andreas Stoch. Die Ursache für den Erdrutsch sieht er in der Suche nach einer neuen Parteispitze im Bund. Die „mag positive Effekte in die Partei haben“. Aber Vertrauen und Zustimmung beim Wähler könne die SPD erst gewinnen, „wenn die wichtigen personellen und inhaltlichen Fragen geklärt sind“. Stoch beschwört die Basis: „Wir dürfen die Köpfe nicht hängen lassen.“

Trotz der internen Querelen zwischen rechtsnationalen und gemäßigten Kräften legt die AfD um einen Punkt auf 12 Prozent zu. Für Landeschef Bernd Gögel zeigt der Trend, „dass sich die AfD selbst in mitunter unruhigem Fahrwasser zu behaupten weiß“. Zugleich macht er der CDU Avancen: „Angesichts der permanent schwindenden Umfrageergebnisse sollten sich die Christdemokraten fragen, ob sie die unheilige Allianz mit den Öko-Phantasten fortsetzen wollen.“ Die Lage im Land vergleicht er mit der sinkenden Titanic. „Weil die Kapelle noch spielt, glauben die Menschen, es würde schon alles gut gehen.“

FDP-Landeschef Michael Theurer nutzt die Umfrage, um einmal mehr Richtung Grüne zu blinken. „Auf einmal erscheinen auch Zweierkonstellationen außerhalb der grün-schwarzen Groko wieder möglich“, liest er aus der Umfrage, in der die FDP einen Punkt verliert und wie die SPD auf acht Prozent kommt. Zehn Jahre nach dem Abschied von der Macht würden die Liberalen offenbar gerne wieder regieren. „Wir werden Baden-Württemberg bei Wirtschaft, Bildung und Technologie wieder nach vorne bringen.“.

Höhere Zufriedenheit

Obwohl das politische Geschäft in der Sommerpause ziemlich ruhte, ist die Zufriedenheit der Wähler mit der Landesregierung gestiegen, und zwar um vier Punkte auf 65 Prozent. Dabei sind die Vorlieben weiterhin sehr ungleich verteilt. Mit der Arbeit der Grünen sind 60 Prozent der Befragten zufrieden (plus 6), bei der CDU sind es 38 Prozent (plus 2).

Dreh- und Angelpunkt der Umfrage ist der Ministerpräsident, der am letzten Donnerstag seine Bewerbung um eine weitere Amtszeit angekündigt hatte. 71 Prozent finden diese Entscheidung sehr gut oder mindestens gut. Lediglich bei AfD-Anhängern sind die Befürworter in der Minderheit. Kretschmanns Popularität ist jetzt noch einmal gestiegen. 77 Prozent der 1004 Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden (plus 5). Dabei war der 71-Jährige schon vorher der beliebteste unter den Länderchefs. Bei einer Direktwahl würden 69 Prozent der Baden-Württemberger für den Amtsinhaber stimmen. Nur 13 Prozent für die CDU-Herausfordererin Susanne Eisenmann.

