Kretschmann: „Haben von Irrtum gelernt“

Stuttgart.Die Politik hat aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Lehren aus den Protesten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 gezogen. „Es war schon ein schwerer Einschnitt“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Man habe damals den Weg verlassen, den man sonst im Umgang mit Demonstranten gepflegt habe. Kretschmann sagte, aus solchen Irrtümern müsse man lernen. „Ich denke, das haben wir auch gemacht.“ Am „Schwarzen Donnerstag“ vor zehn Jahren ist der Konflikt um das milliardenschwere Bahnprojekt Stuttgart 21 eskaliert. Polizisten traktierten am 30. September 2010 Demonstranten mit Schlagstöcken, Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Bei der Räumung des Schlossgartens wurden laut Innenministerium weit mehr als 160 Menschen verletzt, einige schwer. lsw

