„Kretschmann ist auch oft ein Hirte ohne Herde“

Stuttgart.Für CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann „oft ein Hirte ohne Herde“. Die Grünen seien „noch immer eine Nischenpartei“, sagt Reinhart im Interview.

Wie verbringen Sie die Tage zwischen Weihnachtsbaum und dem Corona-Lockdown?

Wolfgang Reinhart: Wir haben das Fest im kleinen Kreis der Familie gefeiert. Ich hoffe natürlich, dass mit dem Start der Impfungen die Zeit im Schatten der Pandemie absehbar wird. Ich vermisse auch die Begegnungen, die persönlichen Kontakte, das direkte Gespräch mit den Menschen oder den Winterurlaub im Schnee.

Trotzdem wird die Pandemie die zehn Wochen bis zur Landtagswahl am 14. März überlagern. Wie sieht Ihr Plan bis dahin aus?

Reinhart: Ich bin mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann einig, dass wir nicht monatelang im Wahlkampf-Modus verharren. Es gibt im Moment noch wichtigere Themen als Wahlkampf. Die Bürger haben einen Anspruch darauf, dass wir das Land so gut wie möglich durch die Krise steuern. Daneben wird die CDU-Landtagsfraktion bei ihrer Klausursitzung am 13. Januar aber Weichen für den Wahlkampf stellen. Wir haben den Chef des Meinungsforschungsinstituts Insa eingeladen. Außerdem werden die drei Bewerber für das Amt des CDU-Bundesvorsitzenden zugeschaltet, die sich drei Tage später der Wahl stellen. Mit Konjunkturforscher Clemens Fuest beraten wir, weil die wirtschaftliche Entwicklung im nächsten Jahr ganz besonders wichtig ist. Wir werden ein Konzept für die Stärkung des Mittelstandes verabschieden.

In der Südwest-CDU gibt es eine breite Mehrheit für Friedrich Merz als neuen Bundesvorsitzenden. Fürchten Sie Probleme für den Wahlkampf, wenn er nicht gewinnt?

Reinhart: Nein, aber eines muss klar sein: Ab dem 17. Januar muss mit dem dann gewählten Kandidaten auf das Tor des Gegners geschossen werden. Die drei Bewerber müssen nach der Entscheidung gut miteinander umgehen. Klar ist auch, dass jeder CDU-Vorsitzende ein möglicher Kanzlerkandidat ist. Die Sorge vor einem ruinösen Wettbewerb habe ich nicht. Die Entscheidung muss ein Zeichen des Aufbruchs werden. Wir brauchen Rückenwind für den 14. März.

Sollte die Union ihren Kanzlerkandidaten möglichst schnell küren, um Störungen im Landtagswahlkampf zu vermeiden?

Reinhart: Ich denke, dass die Union ihren Kanzlerkandidaten bis Ostern bestimmen sollte. Wer immer es wird, braucht genügend Zeit bis 26. September. Zugleich sollte die Dualität zwischen Kanzlerin Angela Merkel und dem Kanzlerkandidaten aber auch nicht zu lange dauern.

Die CDU muss mit dem Koalitionspartner die Corona-Krise managen. Kann man die Grünen gleichzeitig zum Hauptgegner erklären?

Reinhart: Auf jeden Fall dürfen wir uns nicht jeden Tag im Klein-Klein zerstreiten. Dafür hätten die Menschen derzeit kein Verständnis. Die Koalition arbeitet gerade in der Krise enger und verlässlicher zusammen als vorher. Die Menschen vertrauen dieser Regierung und den Regierungsfraktionen. Auch für mich als Fraktionsvorsitzender war es das schwerste Jahr mit vielen weitreichenden Entscheidungen.

In der letzten Umfrage haben davon die Grünen profitiert, die fünf Prozentpunkte vor der CDU lagen. Ist das noch aufzuholen?

Reinhart: Die Mehrheiten bei den Umfragen auf Landesebene wechseln ständig. Die CDU lag auch mehrfach zwei Punkte vor den Grünen. Es ist noch eine Weile hin bis zum 14. März. Die Akzeptanz unserer Arbeit ist sehr hoch. Auch die CDU-Landtagsfraktion hat Höchstwerte bei der Zustimmung von 70 bis 80 Prozent erzielt. Deshalb sind wir voller Zuversicht.

Glauben Sie Winfried Kretschmann, dass er als fast 72-Jähriger noch mal für volle fünf Jahre antritt?

Reinhart: Er hat es selbst so versprochen. Er ist allerdings auch oft ein Hirte ohne Herde – bei seiner eigenen Partei im Bund und der Grünen-Jugend in Baden-Württemberg. Beim Wahlprogramm der Grünen zeigt sich, dass sie immer noch eine Nischenpartei sind. Selbst die Krankenhäuser sollen in erster Linie ökologischen Zielen dienen. Der Mittelstand kommt kaum vor. In der Verkehrspolitik herrscht starker Dogmatismus. Umso wichtiger ist es, dass die CDU für eine starke Mitte sorgt.

Wie viel Prozent sind für die CDU drin am 14. März?

Reinhart: Wir setzen auf Sieg, nicht nur auf Platz. Wir wollen deutlich mehr als 30 Prozent erreichen und damit einen Zuwachs gegenüber 2016 erzielen. Das Ziel ist, dass ohne uns nicht regiert werden kann.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.12.2020