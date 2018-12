Kretschmann kapert das Konservative

Stuttgart.Seit Jahren diskutiert die CDU, ob Angela Merkel durch die Preisgabe von konservativen Positionen die Seele ihrer Partei verkauft hat. Sie hat ihrer Partei immer wieder politische Mehrheiten gesichert, aber gerade im Südwesten sind sich dabei die Christdemokraten selbst fremd geworden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zählt auch nach Merkels Verzicht auf den CDU-Vorsitz zu ihren Bewunderern. Dabei denkt der Grüne viel darüber nach, wie seine Partei dauerhaft mehrheitsfähig werden kann. Die Überlegungen hat er jetzt in einem kleinen Buch zusammengefasst, das den programmatischen Untertitel „Für eine neue Idee des Konservatismus“ trägt. Seine Minister liefern Kostproben, wie im Kampf um die bürgerliche Mitte ideologische Positionen der Grünen aufgeweicht werden, die über Jahrzehnte niemand anzutasten wagte.

Kalkulierte Provokation

Es sind kalkulierte Provokationen. „Ein Plädoyer für einen reflektierten Einsatz der Gentechnologie“, präsentiert Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) im Juni in einem bundesweit beachteten und von Parteifreunden heftig kritisierten Artikel. Große Hoffnungen bestünden durch neue gentechnische Verfahren nicht nur in der Medizin, auch bei Pflanzen gebe es viele Chancen. Eine grundsätzliche Ablehnung der Gentechnik wäre „auch für Grüne kein kluger Weg“.

Bauer sticht in ein grünes Wespennest, bleibt aber gelassen. Weiß sie doch Parteichef Robert Habeck auf ihrer Seite. Im Alleingang hat die Grünen-Frau aus Heidelberg dagegen das Tabu Studiengebühren gebrochen. Ausländer aus Nicht-EU-Staaten müssen im Südwesten 1500 Euro pro Semester zahlen. Die Grüne Jugend tobt genauso über diese Position, die man eher bei CDU und FDP verorten würde, wie die Sozialdemokraten.

Fast romantisch ist das Verhältnis manches Grünen zum Wolf, der sicj 150 Jahre nach seiner Ausrottung sich gerade wieder im Südwesten ansiedelt. Der für Naturschutz zuständige Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) kann mit solchen verklärenden Vorstellungen nichts anfangen. Er fürchtet, dass vor allem Nebenerwerbslandwirte ihre Schafherden aufgeben, wenn der Schutz der für die Freihaltung der Landschaft unverzichtbaren Tiere zu aufwendig wird. „Da kollidieren zwei besonders geschützte Arten“, sagt der Grünen-Minister. Von der EU will er jetzt wissen, ob er den Konflikt auch zulasten des Wolfes lösen kann. Eine Antwort steht noch aus.

Weit entgegengekommen sind die Grünen ihrem Koalitionspartner CDU bei der inneren Sicherheit. Im Südwesten darf die Polizei mit ihrem Segen die Kommunikation auf Handys bei „dringenden und erheblichen Gefahren“ überwachen. Das geht nicht so weit wie im CSU-geführten Bayern, bringt die Grünen aber im neuen Jahr mit ihrem Partner CDU auf die Beklagtenbank im Bundesverfassungsgericht. Die „Gesellschaft für Freiheitsrechte“ hat Beschwerde gegen das Polizeigesetz eingereicht.

Feld der Christdemokraten

Kretschmann beschreibt zwar das grün-schwarze Bündnis selbst gerne als „Komplementärkoalition“, in der beide Partner ihre politischen Schwerpunkte pflegen können. Tatsächlich hindert ihn das aber nicht, immer auf politisches Terrain zu marschieren, das die Christdemokraten als ihr Feld ansehen. Das ist so, wenn Kretschmann von „Männerhorden“ im Zusammenhang mit einer Gruppenvergewaltigung redet. Hilflos schauen in der Wolle gefärbte CDU-Konservative zu, wenn der Grüne die Heimat für seine Partei reklamiert und einen Fachtag zur Stärkung des Dialekts ausrichtet. Den Hüter des Föderalismus gibt Kretschmann aus innerer Überzeugung. Aber programmatisch ist er da näher bei der CDU als bei seinen in der Opposition gestählten Parteifreunden im Bundestag.

Wehren können sich die Christdemokraten praktisch nicht. Zu populär ist Kretschmann selbst bei Wählern, die früher ihr Kreuz bei der CDU gemacht haben. Nur wenn die CDU die wieder zurückgewinnt, kommt sie in ihrem einstigen Stammland wieder über die 30-Prozent-Marke. Entsprechend ehrfürchtig warten die Christdemokraten auf die Entscheidung des grünen Landesvaters, ob er 2021 noch einmal zur Landtagswahl antritt. Es ist wohl die spannendste Frage, die im neuen Jahr beantwortet werden muss.

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018