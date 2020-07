Kretschmann trifft Kretschmer

Dresden.Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Zweiter von rechts) ist am Donnerstag in Begleitung seiner Frau Gerlinde (rechts) zu einem Besuch in Dresden eingetroffen. Der Grünen-Politiker folgt einer Einladung seines sächsischen Amtskollegen Michael Kretschmer (CDU/daneben seine Lebensgefährtin Annett Hofmann). Zunächst war in der sächsischen Landeshauptstadt ein Besuch der Schatzkammer Grünes Gewölbe geplant. Am Abend sollte es noch eine Feierstunde zu 30 Jahren Partnerschaft von Baden-Württemberg und Sachsen geben. Baden-Württemberg hatte ab 1990 viel Aufbauhilfe für das neue Bundesland geleistet. Einstige Aufbauhelfer waren zu dem Empfang geladen. Am Freitag treffen Kretschmer und Kretschmann Forscher und Studenten. lsw

