Kretschmann verteidigt Regeln

Stuttgart.Zu Beginn verbreitet Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erst einmal Hoffnung. „Unsere durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz hat sich in den letzten Wochen mehr als halbiert, auf einen Wert von unter 100. Und die Zahl der Intensivpatienten in den Krankenhäusern beginnt langsam zu sinken“, sagt Kretschmann in der Aussprache im Landtag zu den aktuellen Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern.

Gleichzeitig will der Ministerpräsident aber keinen Zweifel daran lassen, dass dies lediglich eine positive Tendenz sei, mehr aber auch nicht. Die Verlängerung der bisherigen Corona-Maßnahmen bis Mitte Februar ist aus Kretschmanns Sicht vielmehr unumgänglich, weil im Vergleich zum bisherigen Virus die Ansteckungsgefahr der neuen Mutationen um ein Vielfaches höher eingeschätzt wird.

Kretschmann blickt nach Großbritannien – dort stieg die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb eines Montags von 186 auf 616 an - und spricht von „immer mehr Toten“, „überfüllten Krankenhäusern“ und „weinenden, überforderten Krankenschwestern“. Aber noch bestehe in Deutschland die Chance, eine solche Entwicklung zu verhindern, so Kretschmann.

Bei den jüngsten Beschlüssen ist der Umgang mit Schulen und Kitas der kritischste Bereich. Hier hatte Kretschmann kurz nach dem Bund-Länder-Beschluss einen baden-württembergischen Sonderweg verkündet. Im Südwesten sollen Grundschulen und Kitas nicht wie beschlossen bis 14. Februar geschlossen bleiben, sondern schon ab 1. Februar schrittweise öffnen.

Klassen sollen halbiert werden

„Selbstverständlich war die Kanzlerin nicht erfreut, was wir in Baden-Württemberg jetzt machen“, betonte der Grünen-Politiker. Mit Blick auf die geringere Infektiosität bei Kindern unter zehn Jahren und die psychologischen Folgen bei noch längeren Schließungen von Schulen und Kitas sei dies vertretbar. „Dabei gehen wir nicht mit der Brechstange vor, sondern mit Umsicht und Vorsicht.“ So solle in den Grundschulen zunächst nur die Hälfte einer Klasse unterrichtet werden.

Als FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke dann Kretschmann unterstellte, es sei dem Wahlkampf geschuldet, dass er sich bei Schulen und Kitas auf Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann – sie setzt sich schon länger für frühere Öffnungen ein – zubewegt habe, reagiert der Regierungschef pikiert. Er tritt extra ein zweites Mal ans Rednerpult, um zu erklären, dass für ihn in einer solchen Krise der Wahlkampf keine Rolle spiele. „Wenn ich in einer so elementaren Frage mitten in der tiefsten Krise seit Bestehen unseres Landes in solchen Kategorien denken würde, wäre das nicht zu verantworten“, betont er.

Die SPD wiederum nimmt vor allem Eisenmann ins Visier. „Wir werden nächste Woche einen Vorschlag für konkrete Schulöffnungen vorlegen. So kann es für die Schulen und Familien nicht weitergehen“, kündigt Landtagsfraktionschef Andreas Stoch an. AfD-Landtagsfraktionschef Bernd Gögel spricht generell von einer „Corona-Experimentierpolitik“, mit der Grundrechte außer Kraft gesetzt würden.

Kretschmann erklärt weiter, dass es in der derzeitigen Situation zwingend sei, die privaten Kontakte zu minimieren. Es bleibe dabei, dass sich Personen eines Haushalts höchstens mit einer Person eines anderen Haushalts – ausgenommen sind unter-14-Jährige – treffen dürfen. „Bitte treffen Sie sich immer mit den gleichen und nicht mit wechselnden Leuten“, appelliert Kretschmann.

Verordnung als „Druckmittel“

Die neuen Homeoffice-Regeln findet Kretschmann zudem richtig. Aus der Verordnung des Bundesarbeitsministeriums entstehe kein Klagerecht oder gar ein Anrecht auf Homeoffice für den Arbeitnehmer, sagte Kretschmann. Die Unternehmen müssten sich lediglich gegenüber den Behörden erklären. Die Verordnung sei jedoch „nicht mehr als ein Druckmittel, damit die Wirtschaft das auch macht“, so der Regierungschef. Grund hierfür sei, dass inzwischen nur halb so viele Menschen von daheim aus arbeiten würden, als dies noch beim ersten Lockdown der Fall war. AfD und FDP lehnen das Vorgehen ab – FDP-Politiker Rülke spricht hier von einer „Homeoffice-Bürokratie“. (mit dpa)

