Kretschmann warnt vor schnellen Lockerungen

Stuttgart.Obwohl die Corona-Infektionszahlen in Baden-Württemberg weiter zurückgehen, warnt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor zu schnellen Lockerungen der Auflagen. „Die Erfolge bei der Eindämmung der Corona-Pandemie bleiben fragil“, sagte Kretschmann in Stuttgart. Daher wolle er sich in der nächste Runde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten – diese findet am Mittwoch statt – auch weiterhin für einen zurückhaltenden Weg starkmachen.

Kretschmann kritisierte auch das Vorpreschen einiger Regierungschefs, die bereits Lockerungen angekündigt hatten. „Zusammenbleiben kann man nicht, wenn jeder schon vorher beschlossen hat, was er macht“, erklärte der Grünen-Politiker. In Sachsen-Anhalt dürfen Menschen sich im Freien statt wie bisher mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts ab sofort zu fünft aufhalten. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat weitgehende Lockerungen für Handel, Gastronomie, Schulen und Kindergärten bis Pfingsten angekündigt – ein Vorgehen, dass für den Präsidenten des baden-württembergischen Gemeindetags, Roger Kehle, Vorbildfunktion hat. „Wir sollten dem Beispiel Bayerns folgen und auch für Baden-Württemberg bei den Lockerungen einen eigenen Weg erarbeiten“, sagte Kehle dieser Redaktion.

Klarheit gefordert

Er fordere, dass jedes einzelne Landesministerium für seinen Zuständigkeitsbereich einen fixen Zeitplan vorlege, der beinhalte, wann welcher Bereich geöffnet werde. „Durch die Entscheidung von Ministerpräsident Söder hat sich die Gemengelage grundsätzlich verändert. Die Menschen in Baden-Württemberg haben ebenfalls ein Recht auf Klarheit“, so Kehle weiter. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) machte sich gegenüber dieser Redaktion dafür stark, dass gastronomische Betriebe den Außenbereich schon ab dem kommenden Sonntag, 10. Mai, öffnen können. „Wir sollten in Baden-Württemberg sehr zeitnah, aus meiner Sicht schon am Muttertag, mit der Außengastronomie starten. Spätestens zum 25. Mai können wir dann mit der Speisegastronomie weiter machen, Hotels dann zum 30. Mai“, so die CDU-Politikerin. Gemeinsam mit ihrem CDU-Kollegen, Südwest-Tourismusminister Guido Wolf, wirbt Hoffmeister-Kraut schon seit Tagen für eine zeitnahe, stufenweise Öffnung von Gastronomie und Hotellerie.

Kretschmann will die Entscheidungen in der Gastronomie lieber „Schritt für Schritt“ treffen. Weiter kündigte er an, dass ab der nächsten Woche im Südwesten „kontaktloser Outdoorsport“ wieder erlaubt werden solle. Dies betreffe Sport im Freien, bei dem die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden könnten – also Golf, Leichtathletik oder auch Tennis. Kretschmann sagte, er bleibe dabei, dass trotz besser werdender Infektionszahlen Großveranstaltungen bis auf Weiteres nicht möglich seien. Er halte aber an dem Ziel fest, dass es noch vor den Pfingstferien Präsenzzeiten für alle Schüler geben werde. Es solle ein Ampelsystem geschaffen werden, mit dem die Infektionsrisiken einzelner Bereiche und Institutionen eingeordnet werden könnten.

