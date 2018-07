Kretschmann will von der Werkstatt auf die Straße

Anzeige

Stuttgart.Freudestrahlend bewegen sich Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann und sein CDU-Vize Thomas Strobl durch die hochpolierten Schaustücke der automobilen Zukunft. Hier eine Fahrzeugstudie des E-Porsche mit dicken Reifen, dort ein Mercedes. Gemeinsam nehmen die beiden Politiker Platz in einem Audi, der schon gar kein Lenkrad mehr hat. Schöne Bilder von der automobilen Mobilität der Zukunft, die den Rahmen für den „Strategiedialog“ der grün-schwarzen Regierung mit der Autobranche bilden. Nach wochenlangem Streit in seiner Koalition um Fahrverbote für alte und nicht so alte Diesel in Stuttgart hofft Kretschmann auf positive Schlagzeilen: „Wir müssen mal ein Stück weit weg von der ewigen Diskussion um die Altlasten und über die Zukunft reden.“

Vor gut einem Jahr hat Kretschmann auf dem Höhepunkt des Dieselskandals seinen Strategiedialog gestartet. „Wir haben strukturiert, Schwerpunkte festgelegt und rund 20 Millionen Euro investiert“, zieht er eine Zwischenbilanz. Man habe bisher also mehr in der Werkstatt geschraubt. „Jetzt bringen wir die PS auf die Straße“, kündigt er nach dem knapp zweistündigen Gipfel mit den Konzernlenkern an. Als Beispiel nennt er das flächendeckende Netz von Ladesäulen für E-Autos. Aber eigentlich geht es um die ganz großen Themen, das autonome Fahren, die Elektrifizierung und Digitalisierung der Mobilität. Neu ist Kretschmanns Bekenntnis, dass die neue Mobilität „auch sexy ist“.

Die Konzernchefs loben das Engagement der Politik. „Eine gute, konstruktive Veranstaltung“ sei das, sagt Daimler-Chef Dieter Zetsche. Er hebt die Bedeutung der Bildung für die Bewältigung des technologischen Wandels hervor.