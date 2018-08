Kretschmannauf Platz eins

Anzeige

Stuttgart/Berlin.Winfried Kretschmann ist einer Umfrage zufolge nach wie vor der beliebteste Ministerpräsident Deutschlands. 74 Prozent der Baden-Württemberger sind mit der Arbeit ihres Landesvaters zufrieden, 22 Prozent sind es nicht, wie eine gestern veröffentlichte Forsa-Umfrage für das „RTL/n-tv-Trendbarometer“ ergab.

Allerdings kommt Kretschmanns Arbeit offenbar nicht mehr ganz so gut bei den Wählern an wie noch vor ein paar Monaten. In einer Forsa-Umfrage vom Januar konnte er noch 76 Prozent seiner Landsleute von sich überzeugen, nur 17 Prozent waren unzufrieden. Die bundesweit einzige Koalition unter Führung eines grünen Ministerpräsidenten besteht seit Mai 2016 und geht im Herbst in die zweite Halbzeit. Die hohen Umfragewerte werfen erneut die Frage nach einer Nachfolge für den 70-Jährigen auf – ein Dauerthema im Südwesten seit Monaten.

Markus Söder Schlusslicht

Auch die Rheinland-Pfälzer sind der Umfrage zufolge mehrheitlich mit der Arbeit von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einverstanden. Demnach zeigten sich 58 Prozent der Befragten im Land zufrieden, 36 Prozent waren es nicht. Unter allen Ministerpräsidenten kam Dreyer damit auf den vierthöchsten Zufriedenheitswert.