Kretschmannbeharrt auf Ideenlabor

Stuttgart.Das Tauziehen um ein geplantes Innovationslabor geht in der grün-schwarzen Landesregierung weiter. Wie berichtet will der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Regierungszentrale eine neue Einheit mit drei Mitarbeitern installieren. Sie soll Ideen und Anregungen aus Unternehmen, Landesagenturen und Ministerien sammeln und der Politik Impulse geben. „Dort soll der sektorenübergreifende Austausch mit allen Beteiligten stattfinden“, erläutert Regierungssprecher Arne Braun.

CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut reklamiert diese zentrale Anlaufstelle für ihr Haus. Sie erhält jetzt Unterstützung von Claus Paal, dem Wirtschaftsexperten der CDU-Landtagsfraktion. Der verweist darauf, dass die Idee eines „Innovationsnetzwerks“ schon im Programm seiner Partei für die Landtagswahl 2016 stand. Dort sei zudem eine „zentrale Anlaufstelle“ vorgeschlagen worden. Im Koalitionsvertrag sei das teilweise aufgenommen worden, allerdings verknüpft mit dem Hinweis, dass „keine neuen Strukturen geschaffen werden, sondern die bestehenden besser miteinander vernetzt werden“.

Staatsministerium soll steuern

Kretschmanns Sprecher sieht sachliche Notwendigkeiten für die Zuordnung der Stelle zum Regierungschef: „Da geht es um die Steuerung eines wichtigen Bereichs und das kann nur das Staatsministerium.“ Ein entsprechender Grundsatzbeschluss stamme von der Klausursitzung des Ministerrats im Februar 2019. Mittlerweile sei mit den Amtschefs der Ministerien für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen die Schaffung von drei Stellen besprochen. „Wir reagieren auf die Geschwindigkeit, in der sich Technologie sich heute entwickelt“, betont Braun. Deswegen soll es möglichst bald im Jahr 2020 losgehen. pre

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019