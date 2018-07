Kretschmanns Ideengeber

Anzeige

Stuttgart.Er ist seit Jahren die rechte Hand Winfried Kretschmanns, dessen Freund und politischer Strippenzieher hinter den Kulissen sowie der Organisator von Grün-Schwarz bei Abstimmungen zwischen den Ländern und mit der Bundesregierung: Klaus-Peter Murawski, Staatsminister in der Villa Reitzenstein, geht Ende August in den Ruhestand. „Ich bedauere das außerordentlich. Er war ein richtiger Problemlöser sowie ein Ideen- und Ratgeber. Zudem war er für den Zusammenhalt in der grün-schwarzen Koalition wichtig“, sagte Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) gestern in Stuttgart.

Laut Staatsministerium ist eine chronische Erkrankung der Grund für den Rückzug des 68-Jährigen. Demnach leide Murawski an sogenannten Cluster-Kopfschmerzen. Zuletzt musste er diese über sieben Monate am Stück ertragen. Um die Krankheit in den Griff zu bekommen, sei eine medikamentöse Dauerbehandlung nötig – was mit dem stressigen Amt des Staatsministers unvereinbar ist. „Die Ärzte haben ihm empfohlen, ein geruhsameres Leben zu führen“, sagte der Regierungschef.

Murawski lag wegen der Erkrankungen seit Mai im Krankenhaus. Es wird gemutmaßt, dass ihm auch der Stress wegen des Stuttgarter Klinik-Skandals zusetzte. Bei diesem gab es Unregelmäßigkeiten in der internationalen Abteilung des Klinikums. Es wurde ein heikler Nachrichtenverkehr zwischen Murawski und dem ehemaligen Leiter der Auslandsabteilung des Klinikums Stuttgart, Andreas Braun, öffentlich. Braun, der auch schon Landeschef der Südwest-Grünen war, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.