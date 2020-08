Krise dauert: Kurzarbeit und Job-Sorgen

Frankfurt.Hotel-Chefin Martina Döpfner blickt sorgenvoll in die Zukunft. Nach Beginn der Corona-Krise mussten sie und ihr Mann Jörg schweren Herzens die 22 Beschäftigten ihres Hotels Maingau in Frankfurt-Sachsenhausen in Kurzarbeit schicken und das Haus sogar für einige Tage im April ganz schließen. Seither übernehmen die beiden zahlreiche Aufgaben in dem Hotel selbst, kümmern sich um die komplette Organisation, bereiten Frühstück für die Gäste, stehen an der Rezeption. Trotzdem könne man mit einer Auslastung von 20 bis 30 Prozent derzeit nicht kostendeckend arbeiten, sagt Döpfner. „Ohne die Kurzarbeit könnten wir keine Arbeitsplätze sichern.“

Ihre Mitarbeiter will Döpfner unbedingt halten und so gut es geht unterstützen – zumal sie weiß, dass es gerade die Alleinstehenden schwer haben, mit dem durch die Kurzarbeit gekappten Einkommen zurechtzukommen. Deshalb werden die Mitarbeiter abwechselnd eingesetzt. Trotzdem bleiben Sorgen: Eigentlich habe man gehofft, dass das Jahr noch ab September positiver zu Ende gehe, sagt Döpfner. Aber auch wenn etwa an der für die Frankfurter Hoteliers wichtigen Buchmesse festgehalten werden soll, sei die Perspektive „sehr, sehr schwierig“.

Rund 40 Prozent betroffen

Dass das Kurzarbeitergeld nun verlängert werden soll, dürfte bei vielen Unternehmen gerade aus dem Gastgewerbe für Aufatmen sorgen. Deutschlandweit hat die Pandemie die Branche in die tiefste Krise der Nachkriegszeit gestürzt, wie Julius Wagner sagt, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Dehoga Hessen. Von den rund 184 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Branche in Hessen dürften gut 40 Prozent derzeit in Kurzarbeit sein. Gerade in einem Wirtschaftszweig mit vergleichsweise niedrigem Durchschnittseinkommen bereitet das vielen Arbeitnehmern Probleme. Um die 2000 Euro brutto verdient eine Servicekraft oder ein Küchen-Mitarbeiter im Gastgewerbe, rechnet Yurdakul Köroglu vor, der selbst in einem großen Frankfurter Hotel arbeitet und seit langem in der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten aktiv ist. Bei Kurzarbeit bleiben vielen Beschäftigten davon nur noch etwa 900 bis 1000 Euro übrig – nicht genug, um davon den Lebensunterhalt in einer Stadt wie Frankfurt zu bestreiten. Es könnte aber noch schlimmer kommen, mahnt Wagner vom Dehoga Hessen: „Die größte Sorge, die uns antreibt ist, dass wir in eine große Arbeitslosigkeit hineinstürzen.“

Diese Befürchtungen teilt auch Michael Rudolph, Bezirksleiter des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hessen-Thüringen. So sei die Jugendarbeitslosigkeit bereits deutlich gestiegen, und „es droht ein Verlust von Ausbildungsplätzen“. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.08.2020