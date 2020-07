Krise trifft Junge besonders

Stuttgart.Die Folgen der Coronavirus-Krise treiben die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg weiter in die Höhe. Allerdings lässt der Druck im Vergleich zu den Vormonaten merklich nach. Auch die Zahl der Unternehmen, die Kurzarbeit anmelden, steigt nicht mehr so stark wie zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen seien junge Leute, von denen gerade viele eine Ausbildung oder ein Studium beenden und auf einen Arbeitsplatz hoffen, hieß es.

Im Juni waren in Baden-Württemberg 276 492 Menschen ohne Job. Das waren 2,3 Prozent mehr als im Vormonat. Zuvor hatte es deutlich stärkere Anstiege gegeben: ein Plus von 8 Prozent im Mai und gar 17 Prozent im April. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,4 Prozent.

1,1 Prozent mehr Erwerbslose

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist auf 126 400 gestiegen. Das sind 1,1 Prozent mehr als im Mai, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Im Vergleich zum Juni 2019 waren 31,5 Prozent mehr Menschen arbeitslos. Die Quote stieg damit innerhalb eines Monats von 5,5 auf 5,6 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 4,3 Prozent. In Hessen waren gut 197 000 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Arbeitsagentur in Frankfurt mitteilte. Das waren knapp 5000 mehr als im Mai und rund 50 000 mehr als im Juni 2019. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent. dpa

