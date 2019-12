Kritik an Abbau von Unterkünften

Stuttgart.Der baden-württembergische Landkreistag warnt vor der weiteren Reduzierung von Flüchtlingsunterkünften zur vorläufigen Unterbringung. Hauptgeschäftsführer Alexis von Komorowski sagte in Stuttgart: „Aktuell beobachten wir die politische Lage in Syrien sowie die illegalen Migrationsbewegungen über die Balkanroute mit Sorgen.“ Die Landkreise bräuchten Planungssicherheit. „Deshalb haben wir auch die Forderung gegenüber dem Land formuliert, bis auf Weiteres den Abbau von Unterkünften der vorläufigen Unterbringung auszusetzen.“

Nach Auffassung des Landkreistags soll ein Konzept zwischen dem Land und der kommunalen Familie abgestimmt werden, um für zunehmende Zugangszahlen gewappnet zu sein. „Es ist aus unserer Sicht nicht zielführend, Unterkünfte abzubauen, die mitunter zeitnah benötigt werden könnten.“

Der oppositionelle FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte: „Ich bin dafür, dass die Landkreise wie vorgesehen die Zahl der Unterbringungsmöglichkeiten weiter abbauen.“ Die oppositionelle SPD warb für die Forderung des Landkreistags. Fraktionsvize Sascha Binder sagte: „Während der grüne Bundesparteichef Robert Habeck Geflüchtete von den griechischen Inseln nach Deutschland holen will, scheint die grün-geführte Landesregierung in Baden-Württemberg mit einer weiteren Reduktion der Unterbringungskapazitäten für Geflüchtete zu liebäugeln.“ Der integrationspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Daniel Lede Abal, erklärte hingegen, das Land sei mit dem Ankunftszentrum und den Erstaufnahmeeinrichtungen gut vorbereitet, um flexibel auf veränderte Bedarfe reagieren zu können. „Wir halten es für notwendig und sinnvoll, wenn die kommunale Seite sich hier ebenfalls flexibel aufstellt.“

11 000 Geflohene registriert

Das baden-württembergische Innenministerium erwartet im zu Ende gehenden Jahr 2019 keine Zunahme der Flüchtlingszahlen. Es werde mit einer Zahl auf Niveau des Vorjahres gerechnet, sagte ein Sprecher von Ressortchef Thomas Strobl (CDU). 2018 seien 11 000 Flüchtlinge im Südwesten angekommen und in der Erstaufnahme registriert worden, bis Ende Oktober dieses Jahres waren es bislang 8700 Menschen.

Strobl sagte: „Wir haben die Zugangszahlen an Flüchtlingen deutlich reduziert.“ Dementsprechend seien in der Erstaufnahme die Unterbringungskapazitäten in den vergangenen Jahren angepasst und schrittweise zurückgefahren worden.

Zu den aufgegebenen Unterkünften gehört auch die Erstaufnahmeeinrichtung im Mannheimer Benjamin-Franklin-Village. lsw

