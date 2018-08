Kritik an Bouffier

Ein Freund der Familie Yozgat trug diesen Anstecker beim Ausschuss 2017. © dpa

Wiesbaden.Bei der Aufklärungsarbeit des NSU-Mordes in Hessen bleibt Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Zentrum der Kritik der Landtagsopposition. Bouffier habe in seiner Funktion als Innenminister zum Zeitpunkt des Mordes an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat im Jahr 2006 die Ermittlungen behindert, sagte die Innenexpertin der SPD-Fraktion, Nancy Faeser, gestern in Wiesbaden. Diesen Vorwurf werde sie auch bei der abschließenden Sitzung im Hessischen Landtag über die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses wiederholen.

Der damalige hessische Verfassungsschützer Andreas Temme war kurz vor oder während der Tat in dem Internetcafé gewesen – nach eigener Aussage aus privaten Gründen. Er geriet vorübergehend unter Verdacht. Der damalige Innenminister Bouffier hatte einen Sperrvermerk verhängt, mit dem die direkte Befragung von Informanten des V-Mann-Führers Temme verhindert wurde. Auch die Linken-Fraktion hat Bouffier vor wenigen Tagen bereits vorgeworfen, er habe die Aufklärungsarbeit blockiert.

Der Abschlussbericht des NSU-Ausschusses wird an diesem Donnerstag im Parlament diskutiert. Es wird mit einer aufgeladenen Debatte gerechnet. Eine extra Abstimmung über das Papier wird es aber nicht gegeben. lhe

