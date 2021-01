Kritik an Digitalunterricht

Wiesbaden/Rodenbach/Kassel.Lernen am Laptop, Videoübertragung, schneller Austausch von Lernmaterial – so könnte Digitalunterricht aussehen. Doch der Alltag von Katja Groh ist davon weit entfernt. Die 53-Jährige ist Lehrerin an einer Grundschule im Landkreis Kassel. Sie sagt: „Das sogenannte Homeschooling hat mit Unterricht überhaupt nichts zu tun, das ist lediglich aus der Ferne begleitetes Lernen.“

Seit Montag läuft in Hessen der Schulbetrieb. Wegen der Pandemie hat das Land beschlossen, dass Unterricht im Schulgebäude vorerst weitgehend wegfallen soll. Die Präsenzpflicht für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 wurde ausgesetzt. Der Schulbesuch ist aber möglich. Ältere Kinder werden mit Ausnahme von Abschlussklassen grundsätzlich aus der Distanz unterrichtet.

An der Schule von Groh waren zuletzt von 100 Schülern 40 zum Unterricht angemeldet. Die zuhause bleibenden Schüler bekommen laut Groh ihre Aufgaben auf ihre privaten Endgeräte wie Computer und Tablets – von privaten Geräten der Lehrerinnen geschickt. Tragbare Geräte für die Kinder fehlten.

Auch WLAN gebe es im Schulgebäude nicht – Online-Unterricht sei somit unmöglich. „Sogar die Schulleitung muss nach Hause fahren, um an Online-Konferenzen teilnehmen zu können, weil noch nicht einmal der Schulleitungsrechner für Online-Konferenz geeignet ist.“ Die Versorgung mit Telefonen in der Schule sei ähnlich desaströs: „Wenn es gut läuft, können zwei Kolleginnen gleichzeitig von der Schule aus telefonieren.“

Nicht nur diese Situation mache sie wütend, sagt Groh: „Was längerfristige und praktikable Vorgaben und Unterstützung durch das Kultusministerium angeht, sind wir komplett allein gelassen worden.“ Dass es etwas besser laufe als beim ersten Lockdown, sei den selbst erarbeiteten Lösungen der Schulleitung und des Kolleginnenteams zu verdanken.

Kultusministerium zufrieden

Die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Birgit Koch, bezeichnet die Situation als „Kuddelmuddel“. Auch Digitalunterricht ab der siebten Klasse funktioniere nicht, weil das hessische Schulportal nicht leistungsfähig und stabil sei. Zudem seien einige Schulen mit technischen Endgeräten ausgestattet, an anderen gebe es gar nichts. Die GEW drängt weiter auf Wechselunterricht – also Präsenzzeiten in der Schule im Wechsel mit Distanzunterricht.

Das Kultusministerium sieht das anders: „Die Rückmeldungen waren, dass bis auf kleinere Anlaufprobleme beim Log-in des Schulportals die Lage an den Schulen sehr gut war“, sagte ein Sprecher. Auch mit der Resonanz auf den Präsenzunterricht sei man zufrieden: 18 Prozent der jüngeren Schüler seien in die Schule gekommen.

Gut sichtbar werden die Unterschiede in der Adolf-Reichwein-Schule in Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis). Sie ist eine Verbundschule mit mehreren Schulformen unter einem Dach. „Wir haben nun eine Mischung aus recht guter Ausstattung in der Sekundarstufe und schlechter Ausstattung in der Grundschule“, sagt Schulleiter Ulrich Vormwald. Dort gebe es keine WLAN-Übertragung und nur zwei Steckdosen pro Klassenraum. In der Sekundarstufe habe man dagegen die Möglichkeit, mit Kameratechnik zu den Schülern nach Hause zu übertragen.

Über die jetzige Situation sagt er: „Natürlich kann man da von Unterricht sprechen. Wir verteilen nicht nur Materialien, sondern setzen auch in Grundschulklassen digitale Kommunikationsmittel ein.“ Das Schulportal ist an der Reichwein-Schule nicht in Betrieb, man prüfe gerade die Einsatzfähigkeit. Und selbst bei der Verfügbarkeit von Technik dauere es, bis man sie im Alltag einsetzen könne. „Das ist wie ein Hindernisrennen.“

Thorsten Schuster ist Vorsitzender des Elternbeirats an der Schule. „Die Lehrer machen einen unglaublichen Job. Sie sind sehr motiviert und machen überdurchschnittlich viel“, lobt er. Allerdings sieht er die Situation auch kritisch: „Es gibt bestimmt einige Schüler, die nicht optimal betreut werden können. Am liebsten wäre uns allen, dass wir einen vernünftigen Wechselunterricht hinbekommen.“ lhe

