Kritik an Investitionen

Wiesbaden.Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat von Gewerkschaften und kommunalen Spitzenverbänden heftigen Gegenwind für seine Investitionspolitik bekommen. Die Bildungsgewerkschaft GEW und der DGB forderten gestern deutlich mehr finanzielles Engagement des Landes in den Kommunen und speziell für die Schulen. Kurzfristige Investitionsprogramme wie „KIP“ und „KIP macht Schule“ hätten ein zu geringes Volumen und seien nicht geeignet, den riesigen Investitionsstau aufzulösen. Auch der Städte- und Gemeindebund sowie der Städtetag mahnten eine fortlaufende Unterstützung an. Schließlich sei das Land für die ausreichende Finanzausstattung der Kommunen verantwortlich.

Städte mit Eigenanteil

Schäfer sprach dagegen bei der Präsentation seiner Zwischenbilanz der drei kommunalen Investitionsprogramme des Landes in Wiesbaden von einer bundesweit einmaligen Unterstützung für die Kommunen in Hessen. Insgesamt könnten die Städte, Gemeinden und Landkreise über die Programme „KIP“, „KIP macht Schule“ sowie die an die Hessenkasse gekoppelte Initiative über 2,2 Milliarden Euro investieren. Bei den Programmen werden Bundes- und Landesmittel zusammengeführt, die Kommunen leisten zudem in der Regel einen Eigenanteil. Das Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“ bezieht sich auf die Infrastruktur, Krankenhäuser und den Wohnraum. Das Volumen liegt bei rund einer Milliarde Euro. lhe

