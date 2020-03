Kritik an Ortung per Handy

Stuttgart.Stefan Brockmann, Leiter des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz und Corona-Experte im Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, hält eine Ausweitung der Coronavirus-Tests für sinnvoll. „Es ist bei der Bekämpfung des Coronavirus natürlich immer gut, die Zahl der Tests zu erhöhen“, sagte Brockmann am Montag im Gespräch mit dieser Redaktion. Laut Brockmann wurden in der vergangenen Woche im Südwesten „etwa 35 000 Personen“ getestet. Allerdings dauere es zu lange, bis Ergebnisse vorliegen. „Wir haben eine limitierte Testkapazität. Es besteht ein großer Bedarf an Testkits“, so Brockmann.

In Baden-Württemberg können Proben für Tests in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Corona-Testzentren oder in Drive-In-Teststationen entnommen werden. Allerdings seien derzeit nur sieben Prozent der getesteten Personen positiv. „Wir müssen so viel wie möglich testen – jedoch erst die, die das höchste Risiko haben“, erklärte Brockmann – und meint damit ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Wichtig sei zudem, dass alle Mitarbeiter, die mit Risikogruppen zu tun haben, eine Schutzausstattung tragen. Die Vorschläge zur Handy-Ortung, mit der Kontakte Infizierter identifiziert werden sollen, lehnt Brockmann ab: „Das halte ich datenschutzrechtlich für sehr schwierig.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.03.2020