Kritik an Regierung

Kassel/Frankfurt.Nach einem Corona-Ausbruch mit 112 Infizierten in einer Kasseler Flüchtlingsunterkunft wirft der Wohlfahrtsverband „Der Paritätische“ dem Land Hessen Versäumnisse vor. Trotz Corona-Pandemie müssten Flüchtlinge vielerorts auf zu engem Raum leben, sagte Sprecherin Barbara Helfrich am Freitag: „Wir haben keine räumliche Entzerrung beobachtet, zumindest nicht flächendeckend.“ Die Landesregierung habe die Problematik ausgeblendet: Es werde über das Corona-Risiko privater Feiern, über das Beherbergungsverbot aber nicht über die Flüchtlingsunterbringung diskutiert.

Die Menschen in den Einrichtungen hätten keine Chance, sich zu schützen. „Das Robert Koch-Institut hat Konzepte vorgelegt, die nicht umgesetzt werden“, sagte Helfrich. Das Land müsse jetzt dringend handeln. Dass es zu einem Treffen über dieses Thema für Mitte November eingeladen habe, begrüße man zwar. „Aber wir haben die Befürchtung, dass uns die Zeit davonläuft.“ Am Mittwoch hatte ein Corona-Ausbruch mit 112 Infizierten Kassel über Nacht in die höchste Infektionswarnstufe des Landes gebracht. In der Stadt lag die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen bei 101,1. lhe

