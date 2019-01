Kritiker wittern taktisches Manöver

Stuttgart.In einer Woche kommt die Südwest-CDU im Kloster Schöntal zusammen. Nach bayerischem Vorbild wollen die Funktions- und Mandatsträger in Baden-Württemberg zu Beginn des Jahres ein Bild der Geschlossenheit aussenden. Trotz aller guter Vorsätze scheint das Vorhaben der Südwest-CDU, ohne Störfeuer in das Kommunal- und Europawahljahr zu starten, nicht zu gelingen. Denn gleich zu Beginn gibt es eine Debatte darüber, ob sich Landeschef Thomas Strobl früher als geplant in seinem Amt bestätigen lassen wolle, um sich als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 in Stellung zu bringen. Kritiker unterstellen ihm ein taktisches Manöver, Befürworter sprechen von einem normalen Vorgang, der zu instrumentalisieren versucht werde.

Knackpunkt der Auseinandersetzung ist der CDU-Landesparteitag im Mai dieses Jahres, im Vorfeld der Europa- und Kommunalwahlen. Auf diesem will sich die Führungsspitze um Strobl im Amt bestätigen lassen. Strobl und Landwirtschaftsminister Peter Hauk bestätigten dies auch in einer Sitzung der CDU-Landtagsfraktion, was dort Verwunderung hervorrief. „Strobl wurde im September 2017 im Amt des Parteivorsitzenden bestätigt. Eigentlich müsste er sich laut Satzung nach zwei Jahren der Wiederwahl stellen, also im Herbst 2019“, sagt einer der Strobl-Kritiker. Für ihn ist klar: Vor Wahlen ist die Partei besonders geschlossen. Dies wolle Strobl nutzen, um für sich selbst ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Zweifel am Vorsitzenden

Strobl wurde im September 2017 mit nur 82 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt. Bei der Wahl zwei Jahre zuvor waren es noch knapp 98 Prozent. Immer wieder wird die Frage gestellt, ob Strobl die Partei bei der Landtagswahl 2021 zum Sieg führen kann. In der CDU gibt es Stimmen, die Kultusministerin Susanne Eisenmann gerne an der Spitze sähen. Doch es gilt als ausgeschlossen, dass sie gegen Strobl antritt. Die beiden sind befreundet. mis

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019