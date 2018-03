Kühe sollen an der Leine bleiben

Anzeige

Freiburg.Die Kühe stehen im Stall in Reih und Glied. Vor ihnen liegt Heu zum Fressen. Zum Melken sind sie jederzeit bereit. Denn ihre Bewegung ist eingeschränkt. Ein Seil oder eine Kette am Hals hält die Tiere am Platz. Diese Anbindehaltung ist umstritten. Verbreitet ist sie vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Bauern hier wären von einem deutschlandweit verordneten Aus der Haltungsform besonders betroffen. Sie fürchten ein mögliches Verbot, das Tierschützer sowie Bundesländer wie Hessen und Thüringen fordern. „Aus Sicht des Tierschutzes bräuchte es dringend ein generelles Verbot dieser veralteten Haltungsform“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Die Bewegungsfreiheit der Tiere sei extrem eingeschränkt, die Kuh könne sich lediglich auf den Boden legen oder aufrichten: „Dies schränkt viele Verhaltensweisen erheblich ein und führt zu Schäden am Bewegungsapparat.“

Bessere Variante

Wo Rinder an Seil und Kette leben Die sogenannte Anbindehaltung von Rindern ist in Deutschland nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums ganzjährig gesetzlich zulässig. Laut Deutschem Bauernverband konzentriert sie sich auf Baden-Württemberg und Bayern. Viele der Milchviehbetriebe hier halten ihre Rinder noch in Anbindehaltung, auch wenn die Zahl abnimmt. Deutschlandweit gibt es den Angaben zufolge 4,777 Millionen Milchkuhhaltungsplätze. 27,4 Prozent sind im Anbindestall, 71,9 Prozent im Laufstall, 0,7 Prozent haben andere Haltungsformen. In Baden-Württemberg beträgt die Quote der Anbindungsbetriebe 40 Prozent, in Bayern mehr als 50 Prozent.

Sogenannte Laufställe, in denen sich Tiere frei bewegen können, seien die bessere Variante. Landwirte müssten umdenken und auf das Anbinden von Tieren verzichten. Das fordern auch andere Tierschutzorganisationen. „Die Anbindehaltung ist nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht mehr zeitgemäß“, attestiert die Bundestierärztekammer, wie eine Sprecherin sagt. Doch sie ist Realität: „40 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg binden Kühe im Stall an“, sagt Werner Räpple, Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) in Freiburg. Meist seien es die für die Region typischen kleineren Bauernhöfe, die auf das seit Generationen bewährte Modell setzen. „Sie haben vergleichsweise wenig Kühe, seit Jahrzehnten bestehende Stallanlagen und beengte Platzverhältnisse.“ Nur das Anbinden der Tiere ermögliche ihnen Wirtschaftlichkeit. Ein Verbot wäre das Ende dieser Betriebe. „Uns ist bewusst, dass die Anbindehaltung nicht das Modell der Zukunft ist“, sagt Räpple: „Aber wir brauchen für die kommenden Jahre Planungssicherheit.“

Die beiden Bauernverbände im Südwesten fürchten ein staatliches Verbot der Anbindehaltung. Zudem könnte der Lebensmittelhandel aussteigen. „Wir haben die Befürchtung, dass der Handel mit Blick auf sensibler und kritischer werdende Verbraucher Produkte, die aus Anbindehaltung kommen, nicht mehr ins Sortiment nimmt“, sagt Räpple. Das Anbinden im Stall könne nur noch schwer vermittelt werden. Für Bauern sei das ein Problem. Ein Umstellen auf moderne Haltungsformen brauche Zeit – und koste jeweils Millionen.