Künstler setzt Zeichen nach Lübcke-Mord

Kassel.Nach dem Mord an Walter Lübcke hat in Kassel ein Künstler mit übergroßen Wolfsfiguren zum Widerstand gegen Hass und Hetze aufgerufen. Der Brandenburger Bildhauer Rainer Opolka (Foto) zeigte die Bronzefiguren am Dienstag auf dem Königsplatz. Anlass der Aktion seien die Hinrichtung Lübckes und die Hasskommentare gewesen, die danach im Internet kursierten, erklärte Opolka: „Ich stehe hier und sage: Schluss mit dieser Hasspropaganda.“ Die Wolfsmenschen, die teilweise Waffen tragen, sind für ihn ein Symbol des Nationalsozialismus. Die Kritik des Künstlers richtet sich auch gegen die AfD. „Insbesondere die Hetze und Hasspropaganda der AfD bewirken Desinformation, eine Umwertung der Werte und eine von jedweder Rechtsstaatlichkeit entbundene Moral“, erklärte der Bildhauer. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.07.2019