Künstliche Intelligenz hilft kranker Seele

Stuttgart.Die Forscher des Mannheimer Zentralinstituts für seelische Gesundheit (ZI) wollen künstliche Intelligenz zur Behandlung von psychischen Gesundheitsproblemen von jungen Leuten einsetzen. Als „einzigartige Chance“ sieht Professor Ulrich Reininghaus die neue Technologie zum Beispiel in der Versorgung von jungen Menschen mit Fluchterfahrungen oder in der schulpsychologischen Beratung. Die Mannheimer Wissenschaftler erhalten jetzt von der Landesregierung 800 000 Euro, um in einem sogenannten Reallabor die neuen Möglichkeiten zu erproben.

Künstliche Intelligenz (KI) ist in vielen medizinischen Disziplinen ein stark wachsendes Forschungsgebiet. Reininghaus und sein Team wollen KI in Analyseprogrammen einsetzen, um bei jungen Leuten frühzeitig Depressionen, Schizophrenie und andere psychische Erkrankungen zu erkennen. „Die schnellen Fortschritte im Bereich der Digitalisierung ermöglichen uns gesundheitsfördernde und präventive Inhalte mit Hilfe von mobilen Smartphone-Apps niedrigschwellig ins alltägliche Leben zu übersetzen“, erklärt Reininghaus. KI schaffe die Möglichkeit, passgenaue Maßnahmen zu entwickeln.

Junge Leute besonders betroffen

Als Zielgruppe sieht Reininghaus Jugendliche und junge Erwachsene. Denn psychische Probleme treten nach seinen Erfahrungen vor allem in dieser Altersgruppe auf. 75 Prozent der erstmals Erkrankten seien jünger als 25 Jahre. Keine andere Krankheit treffe junge Menschen häufiger. Die Folgen seien für die Betroffenen groß, dazu kämen hohe gesellschaftliche Kosten.

Im Reallabor soll die KI-basierte App in der Praxis erprobt und weiterentwickelt werden. Die ZI-Experten arbeiten mit Erziehungsberatern, Medienpädagogen und Schulpsychologen zusammen. Für Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) sind die Reallabore ein „Erfolgsmodell made in BW“.

In den Reallaboren werde das Leben zum wissenschaftlichen Experimentierfeld, erläutert Bauer. Seit 2015 hat die Regierung 14 Projekte gefördert, viele aus den Bereichen nachhaltige Mobilität und Stadtplanung. Wissenschaftler würden zusammen mit Akteuren aus Gesellschaft und Wirtschaft ergebnisoffen zukunftsfähige Lösungen suchen.

Neben dem ZI-Projekt geht in diesen Tagen das Karlsruher Institut für Technologie (KITZ) mit einem KI-Reallabor an den Start. Dort werden dem Menschen nachempfundene Roboter erprobt. Die Einsatzgebiete reichen von der Kita über die Schule bis zu Museen, Bibliotheken und Krankenhäusern. „Forschung und Anwendung kommen auf Augenhöhe zusammen, dass wir anschließend genau die Technologien entwickeln können, welche die Menschen wirklich brauchen und haben wollen“, sagt Projektkoordinator Tamim Asfour.

Die Fördergelder sind sehr begehrt. Für die beiden KI-Labore haben sich 13 Hochschulen beworben. Eine unabhängige Gutachterkommission hat die Sieger gekürt. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für fünf weitere Reallabore, die sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen sollen. Dafür stehen sechs Millionen Euro zur Verfügung.

KI als politischer Schwerpunkt

Die Landesregierung will neben dem etablierten Cyber Valley in Tübingen einen zweiten Innovationspark KI bauen. In dieser Woche hat der Ministerrat dafür 50 Millionen Euro freigegeben. Möglichst schnell solle die Standortauswahl beginnen, drängt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). 30 großflächige Grundstücke stehen zur Wahl. Die Umsetzung des Parks soll im nächsten Jahr beginnen. Kretschmann: „Unser Ziel ist es, dass aus herausragenden Forschungsergebnissen innovative Produkte und Dienstleistungen entstehen.“

CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sieht in KI-Anwendungen ein „enormes Wachstumspotenzial“. Da dürfe Baden-Württemberg nicht den Anschluss verlieren.

