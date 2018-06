Kult-Kioske erfinden sich neu

Anzeige

Frankfurt.Oben auf dem elegant geschwungenen Flachdach steht noch immer „Trinkhalle“. Doch die Karte am Bestell-Fenster verheißt Exotisches wie Organic Sencha oder Verbena: Das „Fein“ hat mit den traditionellen Frankfurter Wasserhäuschen, wie die Spezial-Kioske genannt werden, nicht mehr viel zu tun. Statt eines Sortiments aus Bieren und Schnäpsen werden Teesorten und Kaffeespezialitäten aus aller Welt angeboten – und selbst gebackene Kuchen wie etwa Blueberry-Carrot-Cake oder vegane Peanut-Butter-Brownies.

Besitzerin Elke Löscher hat die ehemalige Trinkhalle von einer örtlichen Brauerei vor rund drei Jahren gepachtet – und mit Vintage-Mobiliar wie Kristallleuchtern, Stehlampen und alten Sesseln herausgeputzt. Schon am späten Vormittag sind die Tische vor dem idyllisch gelegenen Lokal gut besucht: Mütter mit Babys, junge Berufstätige und auch zwei Frankfurter Straßenkehrer, die in ihrer orangenen Kluft eine Rast einlegen. „Gerade an Sommertagen läuft das Geschäft gut“, sagt Claudia Kuhl, die mit Löscher das Lokal schmeißt. Das städtische Grün am Anlagenring wird als Garten genutzt.

Wandel im Hipster-Look

Mit seinem an Berlin erinnernden Hipster-Look steht das „Fein“ schon mit seinem Namen für den Wandel, den Frankfurts berühmte Wasserhäuschen derzeit durchlaufen. Fast 800 der Kioske, die häufig auch Schankwirtschaft sind, gab es nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch viele –oft mit wunderschönen Fassaden oder Dächern – wurden inzwischen abgerissen. Heute gibt es nach Schätzung der Denkmalpfleger noch 300. Sie sind jetzt dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen. „Als Frankfurter Kulturgut prägen sie den besonderen Charakter der Quartiere“, sagt der Chef des Landesamts für Denkmalpflege, Markus Harzenetter. Hubert Gloss, der seit Jahren für den Erhalt der Wasserhäuschen in Frankfurt kämpft, geht nur noch von knapp 100 Exemplaren aus. Dem Strukturwandel kann der Traditionalist, der seit Jahren Führungen durch Frankfurter Trinkhallen anbietet, nicht viel abgewinnen. „Zum Wasserhäuschen gehört auf alle Fälle das Bier und die gemischte Tüte“, sagt der 61-Jährige. Das sind Süßigkeiten, die nicht unbedingt sehr gesundheitsbewusst sind.