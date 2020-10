Kultusministerin will Corona-Schnelltests an Südwest-Schulen

Von Michael Schwarz

Stuttgart. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will durchsetzen, dass an den Schulen und Kitas im Südwesten bei Corona-Ausbrüchen künftig Antigen-Schnelltests eingesetzt werden, deren Ergebnisse innerhalb von 15 bis 20 Minuten vorliegen. Bisher werden bei Infektionen an Schulen und Kitas nach Angaben des Sozialministeriums die PCR-Tests

...