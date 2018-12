Kunst im Untergrund

In der U-Bahn-Haltestelle Durlacher Tor in Karlsruhe wird derzeit gebaut. © dpa

Karlsruhe.Ab Ende 2020 soll die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs eine U-Bahn bekommen – und eine neue Kunstattraktion. Künstler Markus Lüpertz umreißt sein Projekt und äußert sich verblüfft über die harsche Kritik vor Ort. „Ich hatte mit keinem Wort gesagt, was ich machen würde – und gleich gab es die Diskussion, ob man das überhaupt machen dürfe.“

Lüpertz will für sieben U-Bahn-Haltestellen 14 reliefartige Keramiktafeln schaffen, jede zwei mal vier Meter groß. Mit dem Kampfbegriff seiner Kritiker – „keramische Kirchenkunst“ – kann er wenig anfangen. „Genesis“, so der Titel des Projektes, sei ein uraltes Thema in der Kunst, betont der frühere Rektor der Düsseldorfer und Karlsruher Kunstakademie.

Starten soll das Projekt bald: Initiator Anton Goll, der frühere Geschäftsführer der Staatlichen Majolika Karlsruhe, in der die Keramiktafeln gebrannt werden sollen, hat nach eigenen Angaben alle 14 Hauptpartner für die einzelnen Kunstwerke sowie weitere Spender und Sponsoren gewonnen. Die zum Start nötigen 750 000 Euro seien schon fast zusammen. lsw

