Kunstschnee verlängert Saison

Betrieb bis nach Ostern

Im benachbarten Winterberg rechnen Touristiker und Skiliftbetreiber sogar mit einer Saison-Dauer über Ostern hinaus bis Anfang April. „Unsere Schneereserven reichen noch, aktuell haben wir dank Kunstschnee eine Auflage von 60 bis 70 Zentimetern“, sagte Julian Pape, Projektleiter bei der Wintersport-Arena Sauerland.

Derzeit laufen den Angaben zufolge etwa 15 Lifte im Skigebiet. Unter der Woche sei der Besuch der Pisten zwar überschaubar, dafür kämen umso mehr Skifahrer noch an den Wochenenden. „Unsere Saison lief bisher recht gut. Der kalte und sonnige Februar hat einiges herausgerissen“, sagte Pape. Am Ende der Saison rechnet er mit etwa 135 Lifttagen. Für die kommende Wintersaison 2018/2019 seien keine großen neuen Projekte und Investitionen geplant. „Wir optimieren weiter die Beschneiung, die Pisten und Hütten.“

Auf der Wasserkuppe, Hessens höchstem Berg (950 Meter), ist der Skiliftbetrieb mittlerweile beendet. Mit 65 Lifttagen lief die Saison besser als im vorigen Winter (58 Lifttage), wie die Geschäftsführerin von Skilift-Betreiber Wiegand, Susanne Möller, sagte. „Mitte Dezember ging die Saison los. Im Februar hatten wir durchgängig Betrieb und gute Besucherzahlen. Es war eine sehr gute Saison“.

Für die nächste Wintersaison sollen die Bedingungen auf der Wasserkuppe weiter verbessert werden. Ein Antrag zum Bau von größeren Wassersammelbecken für die Produktion von Kunstschnee sei gestellt worden, sagte Möller. Der Skiverleih solle modernisiert werden. Die bereits zur abgelaufenen Saison verbesserte Parkplatzsituation habe sich positiv bemerkbar gemacht.

Die Pläne für einen Sessellift auf der Wasserkuppe liegen weiter auf Eis. Investitionen von rund vier Millionen Euro seien bei einer unsicheren Einnahme-Erwartung damit verbunden, sagte Möller. „Wir hätten gern den Sessellift, aber uns fehlt die Sommernutzung.“

Rodelbahn verbessert

In diesem Sommer wird eine der Rodelbahnen verbessert. Die Strecke des Rhönbobs werde umgebaut, modernisiert und mit neuen Schlitten versehen. Der Umbaustart soll nach Pfingsten erfolgen. Mit der Eröffnung werde von der zweiten Sommer-Ferienwoche an gerechnet.

In der bayerischen Rhön liefen in diesem Winter auch die Skilifte, besonders am Kreuzberg und am Arnsberg. „Aber dort hatten die Kollegen nicht so viele Lifttage wie auf der Wasserkuppe“, sagte Katharina Happel vom Rhön-Info-Zentrum in Gersfeld. Zwei Skilifte wurden in der bayerischen Rhön bereits vor einiger Zeit aufgegeben, am Feuerberg und am Ilmenberg. „Dafür wurden auf bayerischer Seite neue Langlaufloipen hinzugewonnen“, sagte Happel.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.03.2018