Labore bewältigen Ansturm

Stuttgart.Die grün-schwarze Landesregierung baut die Corona-Testkapazitäten weiter schrittweise aus – und ist immer noch unter dem Wert von 160 000 Tests pro Woche in Baden-Württemberg, die eigentlich schon nach der ersten Welle als Zielmarke anvisiert worden sind. Doch nach Angaben des Sozialministeriums und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) reichen die aktuellen Möglichkeiten im Südwesten aus – und auch die Labore, in denen die Tests ausgewertet werden, melden noch einen Puffer nach oben.

Trotzdem plant der grün-schwarze Ministerrat, in seiner Sitzung am Dienstag die Laborkapazitäten am Landesgesundheitsamt (LGA) und am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart auf 900 Proben pro Tag zu verdoppeln. Dies erklärt Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) in der Kabinettsvorlage für die Sitzung, die dieser Redaktion vorliegt.

Bis zu zehn zusätzliche Stellen

Bislang werden in den Laboren im LGA sowie im CVUA an Werktagen je 200 bis 300 Proben bearbeitet. Um die Kapazitäten auszubauen, will das Land jetzt zusätzliche Laborgerätschaften kaufen – also Pipettierroboter oder auch Probenaufreinigungsgeräte – und auch bis zu zehn neue Stellen schaffen. In diesem und im nächsten Haushaltsjahr sind laut Kabinettsvorlage hierfür mehr als 3,7 Millionen Euro zusätzlich vorgesehen. Es sollen die Kosten im Zeitraum bis zum 31. Oktober 2021 gedeckt werden. Bis dahin werden auch die Arbeitsverträge des neuen Personals befristet.

An den fünf Werktagen sollen in den Laboren des LGA und des CVUA also deutlich mehr PCR-Tests bearbeitet werden als bislang. Dies ist allerdings ein geringer Teil der gesamten Laborkapazitäten, die für die Auswertung der Covid-19-Tests in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen. So wurden nach Angaben des Sozialministeriums in der Woche von 5. bis 9. Oktober landesweit mehr als 144 000 Corona-Tests durchgeführt. Dies waren rund zehn Prozent mehr als in der Woche zuvor. Positiv getestet in den 22 Laboren wurden mehr als 3800 Personen, eine Steigerung zur Vorwoche um satte 96 Prozent. Bei den Laborkapazitäten liegt Baden-Württemberg bundesweit nach Nordrhein-Westfalen und Bayern auf Platz drei.

Im Südwesten gibt es inzwischen allein rund 1000 Corona-Schwerpunktpraxen sowie in den 44 Kreisen im Land ein fast flächendeckendes Netz an Fieberambulanzen, die von der KV betrieben werden. „Das Aufkommen hat zuletzt deutlich zugenommen“, sagt eine Sprecherin. Mit mehr als 15 000 Proben am Tag werden die meisten Tests in Baden-Württemberg von privaten, fachärztlichen Laboren ausgewertet, gefolgt von Universitätskliniken und Krankenhäusern mit rund 3200 Proben pro Tag.

Ungenaue Angaben

Nach Angaben des Berufsverbands Deutscher Laborärzte (BDL) reichen die Kapazitäten der Labore im Südwesten für die aktuelle Situation aus. „Wir haben in den Laboren noch ungefähr 25 Prozent Kapazität nach oben“, sagt Matthias Orth, Ärztlicher Direktor des Instituts für Laboratoriumsmedizin am Marienhospital in Stuttgart und Vorstandsmitglied des BDL.

Ein Problem für die Labore sei jedoch, dass beispielsweise von Corona-Schwerpunktpraxen oder auch Fieberambulanzen Abstriche mit falschen oder ungenauen Angaben kommen würden. So stimmten in etlichen Fällen die Telefon- oder Versicherungsnummern nicht. „Es kostet die Labore viel Zeit, die richtigen Daten zu recherchieren“, so Orth.

Laut dem Mediziner sind bei PCR-Tests vor allem solche Proben ein großes Problem, die nicht korrekt abgestrichen worden seien und daher nicht ausreichend Virusmaterial enthielten. „Deshalb erhalten wir trotz der extrem empfindlichen PCR-Methode bei Virusträgern bei etwa zehn Prozent irrtümlicherweise ein negatives Ergebnis“, so Orth. Positive Ergebnisse seien hingegen sicher.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020