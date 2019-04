Ladenschlussgesetz bald neu

Wiesbaden.Das hessische Ladenöffnungsgesetz wird schon bald neu gefasst. Damit will die Landesregierung Rechtssicherheit für die Sonntagsöffnung der Geschäfte an vier Sonntagen im Jahr erreichen, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf Anfrage mitteilte. Bereits im vergangenen Jahr hatte der damalige Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) eine Evaluierung, also Überprüfung der Auswirkungen des Ende 2019 auslaufenden Gesetzes in die Wege geleitet. „Die Evaluierung ist bereits abgeschlossen, so dass dem Kabinett nach Auswertung der Stellungnahmen in den nächsten Wochen das Änderungsgesetz vorgelegt wird“, kündigte Klose jetzt an.

Die geplante Sonntagsöffnung der Geschäfte musste in den letzten Jahren immer wieder kurzfristig aufgrund von Gerichtsentscheidungen abgesagt werden, aus Resignation verzichteten manche Kommunen dann ganz auf entsprechende Anträge. In den meist von der Gewerkschaft ver.di und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung erwirkten Gerichtsentscheidungen war mehrfach der jeweilige Anlass der Sonntagsöffnungen – in der Regel Märkte, Messen oder Volksfeste – nicht als ausreichend für die Genehmigung angesehen worden. CDU und Grüne haben daher in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, hier Rechtssicherheit zu schaffen.

Klose machte aber deutlich, dass der Anlassbezug als Voraussetzung für die Genehmigung von Sonntagsöffnungen nicht entfallen werde. Das sei nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht zulässig, betonte der Grünen-Politiker. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sei auch davon auszugehen, dass Hessen an der Begrenzung auf vier Sonntage pro Jahr mit der Möglichkeit solcher Ladenöffnungen festhalten werde, erklärte Klose. Auch an der Bestimmung, die Adventssonntage davon auszunehmen, werde sich ebenso wenig etwas ändern wie daran, dass die verkaufsfreien Stunden außerhalb der Zeit der Hauptgottesdienste liegen müssen.

Wie die vereinbarte Rechtssicherheit bei dem beabsichtigten Festhalten an einem Anlassbezug dennoch hergestellt werden soll, sagte Klose noch nicht. „Das wird Gegenstand des Gesetzentwurfs auf der Grundlage der Evalution sein“, antwortete er auf eine entsprechende Frage. Der Minister deutete an, dass den Kommunen dabei eine Schlüsselrolle zukommen könnte. „Es ist erklärtes Ziel des Koalitionsvertrags, mehr Rechtssicherheit zu schaffen, damit die jetzige unbefriedigende Situation verbessert wird“, sagte Klose. Die Belebung der Ortskerne oder Stadtzentren sei ein „wichtiges Interesse der Kommunen, des Einzelhandels und selbstverständlich auch der Landesregierung“. kne

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019