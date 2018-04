Läden in Andernach öffnen am Sonntag

Anzeige

Koblenz.Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist mit ihrem Versuch gescheitert, den verkaufsoffenen Sonntag am 29. April in Andernach gerichtlich verbieten zu lassen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz nach Mitteilung von gestern in einem Eilverfahren. Rheinland-pfälzische Städte könnten laut Gesetz an bis zu vier Sonntagen im Jahr mit Ausnahme bestimmter Feiertage Geschäfte für maximal fünf Stunden nach 11.00 Uhr öffnen lassen. Nötig sei dafür ein besonderer Grund. In Andernach ist an diesem Sonntag eine Auto- und Freizeitschau geplant. Ob das ein ausreichender Grund ist, lässt sich laut OVG nur im späteren Hauptsacheverfahren klären. dpa