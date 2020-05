Länder lockern Quarantäne

Mainz/Wiesbaden.Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt, muss künftig in Rheinland-Pfalz und Hessen nicht mehr zwangsläufig für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Einen Tag vor der teilweisen Wiederöffnung der Grenzen hat die Mainzer Landesregierung ihre Verordnungen am Freitag bereits mit sofortiger Wirkung entsprechend geändert. Und auch Hessen plant nach den Worten von Regierungssprecher Michael Bußer einen solchen Schritt „so bald wie möglich“. Auf Anfrage dieser Zeitung schloss er den Erlass gelockerter Quarantäne-Bestimmungen noch am Wochenende nicht aus.

Empfehlung von Seehofer

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte den dafür zuständigen Bundesländern die Änderung der betreffenden Verordnungen bereits bei Ankündigung der schrittweisen Grenzöffnung am Mittwoch empfohlen. Bisher mussten sich alle, die über die deutsche Grenze eingereist waren, in ihrem Bundesland bei den Gesundheitsbehörden melden, die dann die Einhaltung der zweiwöchigen Quarantäne kontrollierten. Nach der in Rheinland-Pfalz bereits in Kraft getretenen Regelung gilt dies künftig nicht mehr nach Aufenthalten in Staaten der Europäischen Union, im Schengenraum wie der Schweiz sowie in Großbritannien.

Nur wer aus anderen Ländern auf dem Land-, See- oder Luftweg einreist, muss sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Dasselbe gilt auch, wenn jemand nach Aufenthalt in einem solchen Drittstaat über ein Nachbarland via deutscher Grenze einreist. Zudem gilt es für Personen, die aus Regionen zurückkommen, in denen die Infektionszahl nach Erkenntnis des Robert-Koch-Instituts in den letzten sieben Tagen mehr als 50 auf 100 000 Einwohner übertroffen hat. An all diesen Voraussetzungen soll sich laut Bußer auch die in Hessen geplante Neuregelung orientieren. Das Land hat zwar im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz keine deutsche Außengrenze, ist aber mit dem Frankfurter Flughafen stark von Einreisen auf dem Luftweg betroffen. kn

