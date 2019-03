Länder streiten um SWR-Posten

Stuttgart.Die Nerven liegen schon blank, bevor es bei der Wahl des künftigen Intendanten des Südwestrundfunks überhaupt ernst wird. Es scheppert kräftig hinter den Kulissen des SWR. „Die Wogen gehen hoch“, sagt ein Mann, der im Frühsommer den Nachfolger von Peter Boudgoust mitwählen wird. Dabei berät der Rundfunkrat an diesem Freitag nur über das Wahlverfahren.

Ein erstes Opfer hat die lautstarke Diskussion bereits gekostet. SWR-Verwaltungsdirektor Jan Büttner hat seine Bewerbung zurückgezogen, um, wie er in seinem Verzichtbrief schreibt, „weiteren Schaden von unserem Sender abzuwenden“. Zuvor hat er eindringlich die aktuellen Probleme des SWR als Zwei-Länder-Anstalt erklärt. Das „Gegeneinander von Direktionen und Standorten hat in den letzten Jahren stark zugenommen“. Der Umbau der Strukturen habe „teilweise zu überbordenden Planungs- und Abstimmungsprozessen geführt“.

Nach Büttners Rückzug, den Insider auch mit der Chancenlosigkeit seiner Bewerbung erklären, sitzen noch drei Männer und eine Frau auf dem Personalkarussell: Stefanie Schneider (Bild), die Direktorin des Landessenders Baden-Württemberg, und Kai Gniffke (Bild), den Chefredakteur von „Tagesschau“ und „Tagesthemen“, schlägt eine zwölfköpfige „Arbeitsgruppe Intendantenwahl“ den Aufsichtsgremien zur Wahl vor. Viele Rundfunkräte fordern aber, auch NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz und den beim SWR für „Multimediale Aktualität“ zuständigen Journalisten Clemens Bratzler in die engere Wahl zu nehmen. „Es ist ein respektloser Affront, gleich mehrere Kandidaten, die alle Kriterien erfüllen, nicht einmal zur Wahl zuzulassen“, schimpft Rundfunkrat Karl Geibel.

Im Hintergrund zieht besonders die rheinland-pfälzische Regierung die Fäden. Gniffke, so ist überall zu hören, ist der Favorit der Mainzer SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihrer für Medien zuständigen Staatssekretärin Heike Raab. Gniffke ist in Rheinland-Pfalz aufgewachsen und reist auf dem SPD-Ticket. 20 Jahre nach Gründung des Südwestrundfunks könnte mit ihm erstmals ein Vertreter aus dem kleineren Bundesland an die Spitze des Senders rücken. Das ist den beiden Sozialdemokratinnen wichtiger als die Beförderung einer Frau.

Im Umfeld von Baden-Württembergs Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann wird dagegen betont, man nehme keinen Einfluss auf die Personalfindung. Wichtig sei aber, dass jemand an die SWR-Spitze kommt, der die zweitgrößte Anstalt der ARD journalistisch und medienpolitisch nach vorn bringt. Allzu häufig würden NDR und Bayerischer Rundfunk öffentlich punkten. Man kann den Eindruck bekommen, dass die Grünen im Südwesten gut mit Landessenderdirektorin Schneider als Senderchefin leben könnten. Angesichts der offenen Einflussnahme aus Mainz ist aber nicht jeder glücklich über die Zurückhaltung Kretschmanns. Gniffke hätte Vorteile, wenn die CDU-Räte sich tatsächlich auf seine Seite schlagen.

Zwei oder vier Kandidaten?

Ob die vorab von der Findungskommission aussortierten Bratzler und Cichowicz doch noch auf das offizielle Kandidatentableau kommen, ist unklar. Geibel hat schon einen entsprechenden Antrag angekündigt. Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes verlangt, dass sich alle vier Bewerber vorstellen dürfen und dann auch zur Wahl stehen.

Kommt es zur Vergrößerung des Kandidatenfeldes, muss sich Boudgoust darauf einstellen, dass es mit seinem auf den 30. Juni geplanten Abschied doch nichts wird. Durch die komplizierten Wahlverfahren könnte die Entscheidung über seinen Nachfolger dann erst im Herbst fallen.

