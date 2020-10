Länder vor der Pensionswelle

Stuttgart.In den kommenden Jahren gehen bei den Lehrern und Polizisten starke Jahrgänge in den Ruhestand. Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sieht die Bundesländer schlecht aufgestellt für die stark steigenden Pensionsausgaben. Baden-Württemberg steht schon aktuell unter den deutschen Flächenländern mit fast 17 000 Euro Versorgungslasten je Einwohner am schlechtesten da. „Die Finanzierung der wachsenden Pensionsausgaben wird ein schwieriges Unterfangen“, warnen die IW-Experten Martin Beznoska und Tobias Hentze.

17 000 Euro je Einwohner

Beamte können sich im Alter über eine vergleichsweise üppige Altersversorgung freuen. Wer 40 Jahre gearbeitet hat, bekommt im Ruhestand 70 Prozent des letzten Verdienstes. Dies führt schon seit Jahren zu überdurchschnittlichen Ausgaben in den öffentlichen Haushalten. Allein die Pensionszusagen des Bundes sind in den letzten zehn Jahren um 88 Prozent gestiegen und beliefen sich 2019 auf 809 Milliarden Euro. Bei den 16 Ländern summieren sich die gesetzlich verbrieften Ansprüche der Beamten auf 1,2 Billionen Euro. Dazu kommt die Beihilfe zur Krankenversicherung. Hentze und Beznoska fürchten eine Überforderung der Haushalte: „Die Dynamik dieser Ausgaben könnte Investitionen verdrängen, zu höheren Steuern oder Verstößen gegen die Schuldenbremse führen.“

Allein in Baden-Württemberg sind bisher 188 Milliarden Euro Pensionsansprüche aufgelaufen. Das entspricht dem 3,6-fachen Volumen des aktuellen Landesetats. Jeder Baden-Württemberger hat rechnerisch eine Vorbelastung von knapp 17 000 Euro. Im Ländervergleich höher ist der Wert nur bei den Stadtstaaten, die gleichzeitig für kommunale Aufgaben zuständig sind. Dadurch kommen Hamburg und Berlin auf Pro-Kopf-Werte von 20 000 Euro. In Hessen betragen die Versorgungslasten für jeden Bürger dagegen nur 14 700 Euro, in Rheinland-Pfalz lediglich 13 400 Euro.

Die baden-württembergische Regierung hält sich viel zugute, dass sie in zwei Fonds Rücklagen bildet, um die Spitze der Pensionswelle abzumildern. „Das Land ist in den letzten Jahren proaktiv vorgegangen, um auf die künftigen Versorgungslasten vorbereitet zu sein“, sagt ein Sprecher von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). 8,2 Milliarden sind in den beiden Töpfen. Für jeden seit 2009 neu eingestellten Beamten werden pro Monat 500 Euro einbezahlt. Seit diesem Jahr sind es 750 Euro. 2018, als das Land unerwartet Überschüsse hatte, gab es eine Sonderzahlung von 120 Millionen Euro.

Die IW-Experten warnen vor zu hohen Erwartungen. Nur ein „relativ kleiner Teil der tatsächlich anfallenden Ausgaben“ könne aus den Rücklagen bezahlt werden. Etliche Länder haben ihre Versorgungsrücklagen bereits geplündert. Am weitesten ging Rheinland-Pfalz, das im Dezember 2017 nach einer Schlappe vor dem Verfassungsgerichtshof das Sondervermögen komplett aufgelöst und die Verschuldung um fünf auf 33 Milliarden Euro gesenkt hat. Auch das traditionell klamme Bremen hat die Rücklage abgegriffen, Hamburg entnimmt seit 2018 jährlich 90 Millionen Euro. Solche Pläne hat Grün-Schwarz in Stuttgart nicht. „Entnahmen sind in der Mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen“, betont der Sprecher.

Weil bei Lehrern und Polizisten weitere Jahrgänge mit großen Einstellungszahlen ins Pensionsalter kommen, wächst die finanzielle Herausforderung. Dabei kostet die Corona-Krise Bund und Länder schon viele Milliarden. Dazu kommt der Nachholbedarf bei Investitionen in Digitalisierung, Bildung und Infrastruktur. Nun rächt sich nach Ansicht der IW-Autoren, dass in den vergangenen Jahren trotz guter Wirtschaftsdaten eine nachhaltige Finanzpolitik verpasst wurde. Nicht einmal einen Plan können Hentze und Beznoska bei der Politik erkennen: „Noch ist offen, welchen Weg die Politik einschlagen wird, um ihre Zusagen einzuhalten.“

