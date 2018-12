„Ländliche Kommunen stärken“

Korrespondent Michael Schwarz (links) mit Wolfgang Reinhart. © Kunz

Stuttgart.CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart kann sich vorstellen, dass Friedrich Merz ein Ministeramt bekommt. Verbote für Euro-5-Diesel will er vermeiden.

Herr Reinhart, Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue Vorsitzende. Was erwarten Sie zuerst von ihr?

Wolfgang Reinhart: Sie wird im neuen Jahr vor allem die Aufgabe haben, dass sie als Vorsitzende die Partei zusammenführt. Die Entscheidung auf dem Hamburger Parteitag war denkbar knapp. Aber wir müssen auch die 49 Prozent, die sich eher in den Kandidaten Friedrich Merz oder Jens Spahn wiedergefunden haben, mitnehmen.

Warum?

Reinhart: Es ist wichtig, dass beide Flügel integriert werden und wir als Partei in der Mitte der Gesellschaft verankert bleiben. Dafür müssen wir auch Wähler von der AfD zurückgewinnen. Das wird für die neue Parteivorsitzende die größte Herausforderung sein. Gerade mit Blick auf die 2019 anstehenden Europa- und Landtagswahlen ist es wichtig, dass die CDU mit den weitgespannten Flügeln der Volkspartei für viele wählbar ist. Merz traut sich nach eigener Aussage ein Ministeramt in der Bundesregierung zu.

Sie ihm auch?

Reinhart: Zunächst muss man hier die klare Rolle der Kanzlerin im Auge behalten. Sie trifft die Entscheidung. Ich würde mich aber freuen, wenn es gelingt, 100 Prozent der 1001 Delegierten auf dem letzten Parteitag mitzunehmen. Sicher würden es viele in der Partei begrüßen, wenn Friedrich Merz auch in Zukunft eine gewichtige Rolle, zum Beispiel im Kabinett, spielen könnte.

Im Land kommen ab Januar 2019 Fahrverbote für Euro-4-Diesel und ältere Modelle. Ab Januar 2020 könnten Euro-5-Diesel folgen. Warum trägt die CDU in der Landesregierung das alles mit?

Reinhart: Wir tragen nicht alles mit, aber eines ist klar: Wir leben in einem Rechtsstaat und müssen uns an Gerichtsentscheidungen halten. Es bleibt trotzdem unser oberstes Ziel, Fahrverbote für Euro-5-Diesel ab 2020 zu vermeiden. Die Tatsache, dass seit 2011 von der damaligen Landesregierung und der Stadtspitze in Stuttgart nichts unternommen wurde, ist ärgerlich. Viel Zeit wurde vertrödelt. Jetzt müssen wir handeln. Wir haben deswegen in der grün-schwarzen Landesregierung ein umfassendes Maßnahmenpaket von über 450 Millionen Euro beschlossen. Wir drängen darauf, dass alle Maßnahmen umgesetzt werden. Wir müssen in den kommenden zwölf Monaten noch weiter in den Stichoxidwerten nach unten gelangen. Verkehrsminister Hermann hat den klaren Auftrag der Koalition, dies zu erreichen.

Haben bei der Luftreinhaltung die Gerichte die Aufgabe der Politik übernommen?

Reinhart: Richtig ist sicher: Es wurde zu lange nichts getan. Und das kritisieren wir ja auch. Andererseits stellt sich auch die Frage, ob die Grenzwerte überall in Europa einheitlich überwacht werden. Wenn die Messstation in Athen auf dem Dach der Universität steht, sind das wohl kaum vergleichbare Messbedingungen. Deshalb ist es richtig, dass das Bundesverkehrsministerium jetzt alle Messstationen bundesweit überprüft. Auch das hatten wir gefordert.

Was ist Ihr zentrales Thema bei der Fraktionsklausur im Januar?

Reinhart: Wir werden vor allem kommunalpolitische Themen in den Vordergrund stellen. Das reicht vom Wohnungsbau über die Ganztagsschule bis hin zur Landarztquote, die wir fordern. Wir brauchen deutliche Verbesserungen bei den Mobilfunknetzen. Wir wollen Kommunen in ländlichen Regionen 2019 mit einer Reihe von Maßnahmen stärken. Gerade im ländlichen Raum müssen die Städte und Gemeinden aufwendige Infrastrukturen unterhalten. Deshalb muss ein Flächenfaktor im kommunalen Finanzausgleichssystem eingeführt werden. Auf dem Land leben bezogen auf die Fläche deutlich weniger Menschen als in Großstädten. Das muss bei der finanziellen Förderung berücksichtigt werden.

