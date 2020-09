Lage bleibt angespannt

Im Südwesten waren zuletzt 289 290 Menschen arbeitslos gemeldet. © dpa

Stuttgart.Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist erstmals seit März im Monatsvergleich wieder leicht gesunken. Im September waren im Südwesten 289 290 Menschen arbeitslos gemeldet – das ist im Vergleich zum August ein Rückgang von 1,7 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 4,6 Prozent.

Die neuen Arbeitslosenzahlen spiegelten einen „verhaltenen und saisonbedingten“ Rückgang wider, sagte die regionale Arbeitsagentur-Geschäftsführerin Martina Musati. Dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt noch immer prekär ist, wird mit Blick auf den Vorjahresvergleich deutlich: Im September 2019 waren in Baden-Württemberg rund 86 500 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als jetzt, damals hatte die Arbeitslosenquote 3,2 Prozent betragen.

Trotz der wirtschaftlich für viele Unternehmen immer noch schwierigen Situation gibt es einige Hoffnungsindikatoren. So traten im September mehr als 22 500 Menschen neue Jobs an, das entspricht nahezu dem Vorjahresniveau. Auch die Jugendarbeitslosigkeit sank im Vergleich zum August um 5,5 Prozent auf 32 559 Menschen. lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020